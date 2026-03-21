Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete

Las imágenes aéreas vuelven a poner el foco sobre una traza clave de San Juan . La Ruta Nacional 141 muestra hoy sectores visiblemente deteriorados, con huellas de las crecientes que azotaron la zona y reavivaron la preocupación por la seguridad vial, en un contexto atravesado además por la tragedia fatal ocurrida el fin de semana pasado en Caucete .

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El registro, realizado por el drone de Tiempo de San Juan, recorrió el tramo comprendido entre Marayes y otros sectores críticos, donde se observan partes del camino dañadas, banquinas comprometidas y signos del arrastre de agua que dejó la temporada estival. Se trata de una ruta estratégica que conecta San Juan con La Rioja, pero que en los últimos meses ha sufrido el impacto directo de lluvias intensas y crecientes que alteraron su estado habitual.

Embed - Así está la Ruta 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete

Fuentes oficiales indicaron a este diario que la responsabilidad sobre las rutas nacionales recae en Vialidad Nacional, en función del presupuesto asignado por el Estado Nacional. En ese marco, señalaron que actualmente existen campamentos móviles desplegados de manera permanente a lo largo de la Ruta 141, con personal y maquinaria trabajando de forma continua para sostener la transitabilidad.

Las mismas fuentes explicaron que, durante las épocas de lluvias, el organismo refuerza su presencia operativa y moviliza recursos para garantizar la circulación en condiciones de seguridad, aunque aclararon que las intervenciones de fondo -como la reparación total de la calzada- se planifican para momentos en los que las condiciones climáticas sean estables. De hecho, ante los alertas vigentes, se descartaron por ahora obras de gran envergadura.

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En paralelo, remarcaron la necesidad de que los conductores respeten las indicaciones del personal en ruta y las normas de tránsito, al sostener que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, especialmente en contextos donde el estado del camino puede variar de manera repentina.

La tragedia y el milagro del pasado fin de semana

El estado de la ruta cobró especial relevancia tras el siniestro ocurrido el domingo pasado, cuando el empresario riojano Ángel Sebastián Romero Leo fue protagonista de un choque frontal que le costó la vida a Mario Carmelo Carrizo, un hombre de 69 años oriundo de Pocito. Según la investigación judicial, el conductor de una Volkswagen Amarok realizó una maniobra de sobrepaso imprudente e impactó de frente contra una Toyota Hilux. Esta semana, en una audiencia realizada el jueves, el acusado reconoció su responsabilidad y fue condenado a tres años de prisión condicional, además de recibir una inhabilitación de seis años para conducir.

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A ese episodio se sumó otro hecho registrado el mismo día, también en cercanías de Marayes, donde una familia sanjuanina volcó y cayó por un barranco de unos seis metros. El conductor habría sido encandilado por el sol, lo que derivó en una maniobra brusca y el posterior impacto contra el guardarraíl. Pese a la violencia del siniestro, los cinco ocupantes sobrevivieron sin heridas de gravedad, en un episodio que ellos mismos resumieron con una frase: “Volvimos a nacer”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033929176764309861&partner=&hide_thread=false Trabajadores de Vialidad Nacional socorriendo a una familia que cayó en un barranco en Ruta 141 en Marayes



Lee la nota en: https://t.co/Aqi4RbQtpF pic.twitter.com/1bqgPOKRBz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 17, 2026

El reclamo en redes

Tras la difusión de estos hechos, en redes sociales surgieron múltiples testimonios de conductores que advirtieron sobre el estado del tramo entre Bermejo y Laguna Seca. Algunos señalaron la presencia de baches de gran tamaño, falta de señalización en sectores puntuales y dificultades para mantener el control del vehículo, especialmente a altas velocidades.

image Mensajes que circularon en Facebook, tras la tragedia.

Las crecientes, un dolor de cabeza

No es la primera vez que este corredor vial queda en el centro de la escena. Tras una importante creciente, la Ruta Nacional 141, en el tramo Caucete-Chepes -La Rioja-, permaneció con corte total, sin posibilidad de circulación por las condiciones de seguridad vial extremadamente comprometidas.

Como consecuencia de las lluvias, se dispusieron cortes preventivos nocturnos entre Bermejo y Marayes, debido a la presencia de socavones, badenes con arrastre y banquinas descalzadas. Incluso, se avanzó en la construcción de una traza alternativa paralela para mejorar la seguridad en uno de los sectores más comprometidos.