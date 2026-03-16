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Caucete

La Ruta 141, escenario de otro siniestro vial: ocurrió horas antes de la tragedia de Bermejo

Fue cerca de las 21 horas del domingo en el kilómetro 107. Un automóvil en el que viajaba una familia volcó y sus ocupantes debieron ser asistidos y trasladados al hospital para su evaluación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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La Ruta Nacional 141 volvió a ser escenario de un siniestro vial durante la noche de este domingo, en un episodio que ocurrió apenas dos horas después de la tragedia registrada en la zona de Bermejo, en Caucete, donde un choque frontal entre dos camionetas dejó una persona fallecida y dos heridos de gravedad.

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En este caso, el hecho se registró alrededor de las 21 horas a la altura del kilómetro 107. Según informaron fuentes policiales, un automóvil Chevrolet Corsa Classic que circulaba por esa vía volcó por motivos que aún son materia de investigación.

El vehículo era conducido por Miguel Díaz, de 45 años, quien viajaba acompañado por su esposa, Ana Chirino, de 41, y sus tres hijos menores de edad, de 3, 5 y 8 años. Tras perder el control del rodado, el auto terminó volcado al costado de la ruta.

A raíz del siniestro, personal de emergencias se trasladó hasta el lugar para asistir a la familia. Los cinco ocupantes fueron atendidos en el lugar por profesionales de una ambulancia departamental, quienes recomendaron su traslado a un centro de salud para realizar una evaluación médica más exhaustiva.

Si bien en un primer momento no trascendió la gravedad de las lesiones, las autoridades dispusieron que todos los involucrados fueran derivados al hospital como medida preventiva, debido al impacto y a la presencia de menores entre los ocupantes.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 9°, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco, para determinar si se trató de una falla humana, un desperfecto mecánico o si pudo haber existido la intervención de otro vehículo en la maniobra que derivó en el siniestro.

La tragedia

El hecho ocurrió en la misma ruta que, horas antes, había sido escenario de una tragedia vial en la zona entre Bermejo y Laguna Seca. Allí, cerca de las 19:50, un choque frontal entre una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux dejó como saldo la muerte de un hombre de 68 años -identificado como Mario Carmelo Carrizo- y dos personas gravemente heridas, lo que generó conmoción en la zona.

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