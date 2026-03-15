Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

Un fatal siniestro vial conmocionó a Caucete este domingo por la noche. El accidente, que tuvo lugar en la Ruta Nacional 141, dejó como saldo una persona fallecida tras un fuerte impacto entre dos camionetas a la altura de la zona conocida como Laguna Seca.

Cerca de las 19:50 horas, el personal del control policial de Bermejo fue alertado por Maximiliano Núñez (26), conductor de una camioneta Ford Ranger. El joven informó a los efectivos sobre un grave choque ocurrido aproximadamente un kilómetro después de la Cuesta de Marayes, aunque en ese momento no pudo precisar la magnitud de los daños ni el estado de los involucrados, según publicó Diario Huarpe.

Tras el aviso, se activó un protocolo de emergencia que incluyó al personal de la Unidad Operativa San Expedito, bajo el mando del agente Edgar Correa, y ambulancias de la localidad homónima. Al llegar al lugar, ubicado a unos 20 kilómetros al este del control de Bermejo, los efectivos constataron que se trataba de una colisión frontal entre dos vehículos de gran porte.

Médicos del servicio de emergencias 107 confirmaron el fallecimiento de uno de los ocupantes en el mismo lugar del accidente. Debido a la inmediatez del hecho y a las tareas de peritaje que se llevan a cabo, las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la víctima fatal ni el estado de salud del resto de los protagonistas.

Personal de la Comisaría 9° de Caucete trabaja en la zona resguardando la escena, mientras se aguardan las directivas de la UFI Delitos Especiales, organismo que quedará a cargo de la investigación para determinar las causas exactas que provocaron la tragedia.