Identificaron al conductor que perdió la vida en el impactante choque en Ruta 141

Una tragedia vial conmocionó a la localidad de Bermejo, en el departamento Caucete, durante la noche de este domingo. Un violento choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta 141 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de gravedad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:50 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 131, en la zona denominada Laguna Seca. La mecánica del accidente, reconstruida de forma preliminar por la UFI 3 y la División Criminalística, indica que el siniestro se habría originado a raíz de una maniobra de sobrepaso fallida por parte de uno de los vehículos involucrados.

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De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por el ciudadano riojano Sebastian Leo, de 42 años, circulaba con dirección al este hacia su provincia de origen. Al intentar adelantar a un camión Iveco blanco, manejado por Gustavo Esequiel Tomas Acuña de 29 años, la Amarok terminó impactando de frente contra una Toyota Hilux que viajaba en sentido contrario, hacia la Ciudad de San Juan.

Como consecuencia del brutal impacto, el conductor de la Toyota Hilux, identificado como Mario Carmelo Carrizo de 68 años y con domicilio en Villa Aberastain, Pocito, perdió la vida en el acto. Su acompañante, la señora Genara Narcisa Malla de 71 años, sufrió heridas de consideración y debió ser asistida de urgencia por el personal médico de la unidad de emergencias 107.

Tanto la mujer como el conductor de la Amarok fueron trasladados inicialmente al hospital departamental de Caucete y luego derivados al Hospital Rawson, donde permanecen internados bajo observación. En el lugar del siniestro trabajaron los fiscales Nicolás Schiattino y Rodrigo Cabral, personal de la Brigada UFI Delitos Especiales, quienes coordinaron el levantamiento del cuerpo y las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades legales del hecho.