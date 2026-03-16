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Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

El siniestro fue alrededor de las 19:30 horas y la víctima fatal perdió la vida en el acto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El siniestro fue cerca de la localidad de Laguna Seca. Según fuentes que trabajaron en el lugar, sobre la mecánica del hecho se supo que la Amarok intentó sobrepasar a un camión y chocó de frente y a toda velocidad con la Hilux, este conductor fue el que perdió la vida.

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De igual manera, desde la Justicia dijeron que al parecer la Amarok también tocó al camión antes de chocar con la camioneta, pero ahora es motivo de investigación.

Se desconoce la identidad de la víctima que perdió la vida en el lugar, pero dijeron que era un hombre de aproximadamente 70 años, expresaron.

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El caso está siendo investigado por la UFI N°3 a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral. También trabajó en el lugar parte de la brigada de la UFI, con policía jurisdiccional y Policía Científica.

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