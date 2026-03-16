Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

En la tarde-noche de este domingo ocurrió un impactante siniestro fatal en Ruta 141, en Caucete. El fuerte choque entre dos camionetas (una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok) dejó el saldo de un fallecido.

Causa resonante Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

El siniestro fue cerca de la localidad de Laguna Seca. Según fuentes que trabajaron en el lugar, sobre la mecánica del hecho se supo que la Amarok intentó sobrepasar a un camión y chocó de frente y a toda velocidad con la Hilux, este conductor fue el que perdió la vida.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 07.54.06

De igual manera, desde la Justicia dijeron que al parecer la Amarok también tocó al camión antes de chocar con la camioneta, pero ahora es motivo de investigación.

Se desconoce la identidad de la víctima que perdió la vida en el lugar, pero dijeron que era un hombre de aproximadamente 70 años, expresaron.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 07.52.53 (1)

El caso está siendo investigado por la UFI N°3 a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral. También trabajó en el lugar parte de la brigada de la UFI, con policía jurisdiccional y Policía Científica.