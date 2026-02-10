Continúa el corte preventivo en la Ruta 141 y siguen los trabajos en otros importantes caminos en San Juan

Las consecuencias de las lluvias siguen impactando en la red vial de San Juan. Mientras se mantiene un corte preventivo en un tramo clave de la Ruta Nacional 141 , equipos de Vialidad Nacional continúan con tareas de reparación y mantenimiento en otras rutas estratégicas de la provincia.

Por decisión conjunta de Gendarmería Nacional, el Gobierno provincial y Vialidad Nacional, el tramo comprendido entre Bermejo y Marayes permanece cerrado al tránsito durante la noche. La restricción rige todos los días entre las 19 y las 7, debido a las condiciones adversas que presenta la zona, con socavones, badenes con arrastre, banquinas descalzadas y riesgos asociados a lluvias y crecientes.

En paralelo, se avanza en la construcción de una vía alternativa paralela a la traza principal, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y mejorar la transitabilidad en ese sector. Desde Vialidad indicaron que la habilitación del tránsito nocturno será comunicada cuando estén dadas las condiciones necesarias.

Además del corte en la Ruta 141, los trabajos se extienden a otros corredores viales de relevancia para la actividad minera, comercial y turística. En la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco–límite con La Rioja, las precipitaciones recientes provocaron daños en la calzada y las banquinas. Allí, personal vial realiza tareas de perfilado y relleno de erosiones, mientras la vía se mantiene transitable con precaución.

Situación similar se registra en la Ruta Nacional 150, en la zona de Baldecito, en Valle Fértil, donde se ejecutaron trabajos de reparación en sectores afectados por las lluvias. Según informaron desde el organismo nacional, se mantiene una guardia activa y recorridas permanentes para monitorear el estado de las rutas y garantizar condiciones mínimas de seguridad.