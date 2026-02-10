martes 10 de febrero 2026

Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

El reconocido comunicador Juan Pereyra relató con profunda emoción el dramático episodio que atravesó cuando su hija menor sufrió un grave corte en la frente y destacó el heroísmo de un policía que le abrió paso en la urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).

El reconocido periodista sanjuanino Juan Pereyra decidió compartir el calvario que vivió en las últimas horas tras un accidente doméstico que involucró a su hija más pequeña. Con la voz todavía afectada por el impacto emocional y el cansancio de una noche sin descanso, el comunicador describió el terror de ver a un hijo en peligro, un sentimiento que paraliza pero que, en su caso, encontró un alivio inesperado en la solidaridad de quienes cruzan su camino para servir a los demás.

Pereyra no ocultó la desesperación que sintió al ver la gravedad de la herida de su niña y la urgencia de llegar a un centro asistencial. El periodista se tomó unos minutos en el noticiero de Radio Sarmiento que conduce todas las mañanas para recordar el inicio de la pesadilla: "Ayer tuvimos un accidente con mi hija más chica y ella tuvo un corte importante en su frente. Gracias a Dios está todo bien. Uno viene sin dormir al laburo. He venido porque, bueno, entendíamos que estaba todo ya bien, pero lo que hizo el agente Soria para trasladar hasta el Sanatorio Argentino... Él fue con su moto de la Policía abriéndome camino para llegar".

En medio del caos del tránsito y la carrera contra el reloj, la figura del agente Soria se convirtió en un ángel guardián para la familia. Pereyra destacó que este tipo de acciones son las que dignifican a las instituciones, alejándolas de las polémicas mediáticas para centrarlas en su verdadera esencia. Sobre este gesto, el periodista expresó conmovido: "Le agradezco verdaderamente. Cuando hablamos de servidores públicos, cuando le agradecí al policía, al agente Soria, me decía: 'Es mi deber'. Esa es la vocación para la cual se le paga y para la cual están. Me parece que esto es la verdadera policía, el que está todos los días laburando y que es un servidor público".

image
El periodista Juan Pereyra.

El periodista Juan Pereyra.

La llegada al Sanatorio Argentino fue el comienzo del fin de la agonía, gracias a la rápida intervención de los profesionales médicos. Pereyra hizo especial énfasis en la calidez y el profesionalismo recibido, lo que le permitió finalmente soltar la tensión acumulada durante horas de incertidumbre. "Le agradezco también a la doctora Baistrocchi que fue la que asistió a mi hija en este caso, ya está todo bien. Y uno, bueno, ahora estamos un poco más relajado todos, son esos momentos cuando le pasan estas cosas a los chicos", comentó, dejando ver el alivio de quien sabe que el peligro ha pasado.

Finalmente, el periodista cerró su relato con una profunda reflexión sobre la gratitud, invocando las enseñanzas de su propia madre para honrar a quienes lo ayudaron en el momento más oscuro. Con la sensibilidad a flor de piel, Pereyra concluyó su testimonio diciendo: "Te agarran todos los miedos, por todas las cosas que pasan. Bueno, ese detalle quería contarlo y mi vieja me dijo siempre: 'Sé agradecido con la gente que te da una mano' y yo soy un agradecido de aquellas personas que por más que estén haciendo su tarea se dedicaron a cuidar a mi hija y ayudarme a llegar hasta el lugar y después asistirla".

