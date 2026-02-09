lunes 9 de febrero 2026

Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora inició su misión en Nuestra Señora de Luján con un fuerte llamado a la unidad

Tras asumir al frente de la parroquia, el sacerdote compartió sus deseos para esta nueva etapa: acompañar a la comunidad, fortalecer la fe y trabajar por la paz y la cercanía con quienes más lo necesitan.

Antes del encuentro, el sacerdote expresó a Tiempo de San Juan, su alegría por reencontrarse con muchos seres queridos y por sentirse acompañado en este nuevo desafío. “Doy gracias a Dios por la tarea que me ha confiado y por la misión que tengo por delante con toda la comunidad”, manifestó.

Entre sus principales deseos, destacó la importancia de que la comunidad pueda acercarse cada vez más a Dios. En ese sentido, remarcó la necesidad de trabajar por la unidad, la paz y la alegría. “Queremos caminar juntos, con un espíritu de alegría y de paz, y poder llegar al corazón de quienes más lo necesitan”, señaló.

El proceso que derivó en su llegada a la parroquia se dio a través de una transición que demandó tiempo, diálogo y preparación. Según explicó, no se trató de una decisión inmediata, sino de un camino que implicó conocer la realidad de la comunidad, tomar contacto con las distintas instituciones del barrio y asumir con responsabilidad este nuevo desafío pastoral.

El protocolo previo a la ceremonia comenzó con la firma de la documentación correspondiente. Estuvieron presentes el monseñor Gustavo Larrazábal y las autoridades eclesiásticas. Luego de este paso formal, comenzó la misa.

