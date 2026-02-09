lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Transporte público

En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles

Desde el gremio indicaron que vienen dialogando con la patronal desde noviembre. Si este martes no hay un acuerdo en la reunión paritaria, tomarían la medida de fuerza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colectivos red tulum

La Unión Tranviarios Automotor de San Juan confirmó que se adherirán a una posible medida de fuerza para el miércoles 11 de febrero en caso de no llegar a u acuerdo salarial con la cámara empresarial. La información fue confirmada por el secretario general, Héctor Maldonado a Tiempo de San Juan.

Lee además
El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026
vuelve el comedor de el palomar: fecha de apertura, requisitos y como inscribirse
UNSJ

Vuelve el comedor de El Palomar: fecha de apertura, requisitos y cómo inscribirse

“Lamentablemente desde el mes de diciembre venimos con las negociaciones para una recomposición salarial. Nuestro último acuerdo venció en noviembre y en ese documento se estableció que a partir de diciembre empezaban las reuniones nuevamente”, dijo el dirigente gremial.

Señaló que las empresas, nucleadas en FATAP y la cámara local, se niegan a firmar el acuerdo alegando que no pueden afrontar los costos sin mayor asistencia financiera de los estados provinciales o nacionales. “El Gobierno de San Juan cumple rigurosamente con el pago del fondo compensador cada cuarto día hábil. Sin embargo, la cámara empresarial local no firma el acuerdo por estar "alineada" con la postura nacional de la federación”, señaló.

A nivel nacional, la UTA emitió un comunicado en el que expresaron los siguiente: "Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", apuntaron en un comunicado compartido a nivel nacional que acompañaron desde la provincia.

comunicado

El gremio denunció que "se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 debe cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA".

Caso contrario -advirtieron- el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior.

"Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", indicaron.

A la vez, la UTA apuntó que "resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja".

"Queremos saber que no es cierto que no les alcanza", finaliza el documento.

Temas
Seguí leyendo

Hubo juntada de "abraza árboles" en Iglesia y se hizo viral en las redes

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia

San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando

Tras la creciente, habilitaron nuevamente la Ruta 141: las precauciones para transitar

La RAM Dakota se puso a prueba en el Dique de Ullum y fue un éxito

"Cien años de soledad" se transforma en un viaje sensorial en el Teatro del Bicentenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la creciente, habilitaron nuevamente la ruta 141: las precauciones para transitar
Oficial

Tras la creciente, habilitaron nuevamente la Ruta 141: las precauciones para transitar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataques callejeros

En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles
Transporte público

En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia
Tragedia

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia

Los útiles escolares en San Juan, con fuerte presencia Made in China.
Relevamiento

Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad