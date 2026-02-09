En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles

La Unión Tranviarios Automotor de San Juan confirmó que se adherirán a una posible medida de fuerza para el miércoles 11 de febrero en caso de no llegar a u acuerdo salarial con la cámara empresarial. La información fue confirmada por el secretario general, Héctor Maldonado a Tiempo de San Juan.

“Lamentablemente desde el mes de diciembre venimos con las negociaciones para una recomposición salarial. Nuestro último acuerdo venció en noviembre y en ese documento se estableció que a partir de diciembre empezaban las reuniones nuevamente”, dijo el dirigente gremial.

Señaló que las empresas, nucleadas en FATAP y la cámara local, se niegan a firmar el acuerdo alegando que no pueden afrontar los costos sin mayor asistencia financiera de los estados provinciales o nacionales. “El Gobierno de San Juan cumple rigurosamente con el pago del fondo compensador cada cuarto día hábil. Sin embargo, la cámara empresarial local no firma el acuerdo por estar "alineada" con la postura nacional de la federación”, señaló.

A nivel nacional, la UTA emitió un comunicado en el que expresaron los siguiente: "Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", apuntaron en un comunicado compartido a nivel nacional que acompañaron desde la provincia.

El gremio denunció que "se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 debe cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA".

Caso contrario -advirtieron- el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior.

"Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", indicaron.

A la vez, la UTA apuntó que "resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja".

"Queremos saber que no es cierto que no les alcanza", finaliza el documento.