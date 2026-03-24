Trabajadores de viña de San Juan realizaron un video donde se los ve bailando mientras suben gamelas a un camión. El divertido momento fue compartido por empleados que quisieron mostrar el esfuerzo y, a la vez, los buenos momentos que pasan haciendo su labor.

En el audiovisual se observa al grupo de cosechadores de la cuadrilla de los hermanos Cortez de Rawson realizando una llamativa coreografía, donde se encuentran en fila y bailando, mientras llevan gamelas con uvas al hombro hacia un vehículo.

Luego, los obreros de viña continúan bailando entre sí y tirando esos “pasos prohibidos” al ritmo de la música. A continuación, mirá el video completo: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/2036602737492697235&partner=&hide_thread=false "Pasos prohibidos" en el parral: cosechadores sanjuaninos son furor por un baile viral pic.twitter.com/QOQLnnt5y6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 25, 2026

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