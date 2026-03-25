Cande Mallea: simpatía, talento y sensibilidad al servicio de la música

Cande Mallea compartió una linda charla en Media Hora Entre Preguntas.

Cande Mallea forma parte de la inmensa lista de talentosas voces sanjuaninas. La carismática cantautora pasó por el canal de streaming de Tiempo de San Juan y repasó el camino recorrido junto a su amada música.

Las primeras presentaciones en ámbitos familiares, los imborrables momentos compartidos con Juan Carlos Rubio y hasta los talleres de canto que vienen haciendo con Flor Carmona forman parte de este viaje en #MediaHoraEntrePreguntas.

Sin dudas, el momento más tierno, en el que su sonrisa se iluminó más que nunca, fue cuando saltó en la conversación su estreno como mamá de Salvador León hace apenas un mes y medio. Mirá la entrevista completa a Cande Mallea en Media Hora Entre Preguntas Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON CANDE MALLEA

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