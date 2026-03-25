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Cambian las tarifas y horarios para recorrer Ischigualasto: el detalle de las novedades

Los horarios comenzaron a regir con el inicio del otoño. En tanto que, los valores renovados de las entradas comenzarán a regir desde el próximo 1 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Actualizaron los horarios y precios de las entradas en el Parque Provincial Ischigualasto.

Actualizaron los horarios y precios de las entradas en el Parque Provincial Ischigualasto.

Teniendo en cuenta el cambio de temporada, el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia y el país, actualiza sus tarifas de ingreso y los horarios para realizar el tradicional recorrido por el circuito interno.

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Según informaron desde la administración del parque, los nuevos horarios corresponden a la temporada de otoño-invierno y comenzaron a regir desde el 21 de marzo. Como consecuencia, el denominado “circuito tradicional” puede realizarse en los siguientes turnos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 horas.

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Las nuevas tarifas para ingresar a Ischigualasto

En cuanto a las tarifas, los valores vigentes serán aplicados desde el 1 de abril de 2026. La entrada general para visitantes extranjeros tendrá un costo de $62.000, mientras que los residentes argentinos deberán abonar $43.000.

También se establecieron tarifas diferenciadas para distintos grupos. Los estudiantes y jubilados nacionales pagarán $12.000, mientras que los residentes de la provincia de San Juan tendrán un valor de $10.000 y los estudiantes y jubilados sanjuaninos abonarán $9.000.

Por otra parte, habrá ingresos sin costo para personas con discapacidad, residentes del departamento Valle Fértil, menores de 6 años y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El Parque también informó precios para actividades específicas: el circuito en bicicleta o trekking al Cerro Morado/Río Salado costará $40.000, mientras que el circuito nocturno con luna llena tendrá un valor de $45.000. En tanto, el uso de la zona de acampe fue fijado en $11.000.

Finalmente, desde la organización recordaron que las excursiones en vehículos privados tienen costos adicionales, con tarifas de $10.000 para remises o taxis y $40.000 para minibuses o combis.

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Quienes necesiten mayor información sobre las actividades en el Parque, puede ingresar a la web oficial ischigualasto.gob.ar

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