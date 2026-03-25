San Juan generó más de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informó que más de 5.800 turistas visitaron la provincia durante el fin de semana largo.

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El fin de semana largo del 20 al 24 de marzo dejó resultados positivos para el turismo en la provincia de San Juan, con una ocupación hotelera promedio del 60% y un impacto económico estimado en $841.000.000.

Según los datos relevados, arribaron a la provincia unos 5.800 turistas, quienes registraron un gasto promedio diario de $145.000, dinamizando la actividad en distintos destinos turísticos.

En cuanto a la ocupación por departamentos, Calingasta se destacó con el porcentaje más alto, alcanzando el 80%, seguido por Iglesia con un 75%. Por su parte, el Gran San Juan registró un 52%, Valle Fértil un 48% y Jáchal un 45%.

Respecto al origen de los visitantes, el turismo nacional predominó ampliamente, representando el 96% del total. Dentro de este segmento, la provincia de Buenos Aires encabezó la lista con el 52%, seguida por Córdoba con un 23% y Mendoza con un 11%. También se registró la llegada de turistas desde Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Santa Fe, además de un 3% proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, el turismo internacional representó el 4% de los arribos, con visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia, España y Chile.

Los eventos deportivos fueron los más destacados como el Kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, los campeonatos argentinos máster de natación y el Torneo Triásico de waterpolo en el Dique Punta Negra. También se desarrolló el encuentro binacional de moto turistas que unió Argentina y Chile a través del Camino Internacional de Agua Negra y el tercer raid latinoamericano experiencia del sol que recorrió diferentes puntos de la ciudad.

Estos números reflejan un movimiento sostenido durante el fin de semana largo y consolidan a San Juan como un destino elegido tanto por turistas nacionales como internacionales.