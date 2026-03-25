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Campeonato nacional

Viento, adrenalina y piruetas, las mejores postales de Big Air en el Dique Cuesta del Viento

Durante el fin de semana largo, Iglesia fue epicentro de la competencia que dejó imágenes dignas de ser admiradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mejores imágenes del Campeonato Argentino de Big Air en el Dique Cuesta del Viento. Fotos: Municipalidad de Iglesia.

Las mejores imágenes del Campeonato Argentino de Big Air en el Dique Cuesta del Viento. Fotos: Municipalidad de Iglesia.

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Durante el fin de semana largo, el departamento de Iglesia volvió a convertirse en escenario de uno de los espectáculos más impactantes del deporte extremo en Argentina. El Dique Cuesta del Viento fue sede del Campeonato Argentino de Big Air, organizado por la Asociación Argentina de Kite (AAK), y regaló imágenes donde el viento, la destreza y la adrenalina se combinaron en el aire.

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Riders de distintos puntos del país llegaron hasta el espejo de agua sanjuanino para desplegar todo su talento en una disciplina en la que cada salto, cada giro y cada maniobra exigen precisión y coraje. Con ráfagas ideales que caracterizan a la zona, el Big Air mostró su mejor versión, con piruetas de alto vuelo que mantuvieron al público expectante durante toda la competencia.

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El cronograma se desarrolló a lo largo de tres jornadas intensas. El sábado 21 las competencias comenzaron desde temprano, marcando el pulso de un fin de semana cargado de acción. El domingo 22 la actividad continuó desde el mediodía y culminó con una cena y fiesta que reunió a riders y espectadores en un ambiente distendido. El cierre llegó el lunes 23, nuevamente con competencias desde el mediodía y una gran fiesta final en Las Tapias.

Las mejores imágenes del Big Air en el Dique Cuesta del Viento

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Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Viento, saltos y pura adrenalina en Iglesia El Dique Cuesta del Viento fue escenario de un fin de semana a puro Big Air, con riders de todo el país que dejaron piruetas increíbles y postales únicas. El Campeonato Argentino volvió a demostrar por qué este lugar es uno de los mejores para el kitesurf y sigue posicionando a Iglesia como sede de grandes eventos. Mirá las mejores imágenes de una experiencia inolvidable *Fotos: Municipalidad de Iglesia #bigair #diquecuestadelviento #iglesia #fotos #tiempodesanjuan"
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*Imágenes: Municipalidad de Iglesia

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