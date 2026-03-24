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Flagrancia

Brutal ataque de motochorros a una mujer en Rawson: le dieron una patada para robarle

Ambos fueron apresados tras una larga persecución. Este martes los dos fueron juzgados. Ella fue beneficiada con la probation, pero a su pareja le dieron una pena efectiva que cumplirá en el penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones (3)

Un violento asalto callejero ocurrido en Rawson terminó con una pareja de delincuentes detenida y sentenciada por Flagrancia. El episodio se registró el pasado 19 de marzo, cerca de las 16 horas, en inmediaciones de calle Comandante Cabot y Urquiza.

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La víctima caminaba junto a su madre hacia la escuela para buscar a su hermano cuando fue interceptada por una motocicleta conducida por Rocío Alejandra Rojas, quien iba acompañada por su pareja, Gastón Marcelo Benítez. Según el informe de fiscalía, Benítez descendió del rodado, abordó a la joven y, para asegurar el robo de su teléfono celular, le propinó un fuerte golpe en la zona de las costillas. Con el botín en su poder, el malviviente subió nuevamente a la moto y ambos emprendieron la fuga a toda velocidad.

Testigos presenciales dieron aviso inmediato a efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona, iniciándose una persecución que se extendió hasta el interior del Barrio Las Garzas. La huida terminó de forma accidentada cuando los sospechosos intentaron atravesar un cantero con división de alambre, lo que provocó la caída de ambos y su inmediata aprehensión. Al requisar a Rojas, los uniformados encontraron entre sus prendas el celular de la víctima y otro teléfono que no pudo acreditar como suyo.

El caso caratulado como robo y lesiones fue derivado al sistema de Flagrancia bajo la instrucción del fiscal Francisco Micheltorena. Tras varios días detenidos, este martes se realizó la audiencia contra los imputados. Gastón Marcelo Benítez recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, siendo trasladado al penal de Chimbas. Por su parte, Rocío Alejandra Rojas fue beneficiada con la probation por el término de un año; deberá cumplir 50 horas de tareas comunitarias, pagar una reparación simbólica de $50.000 y ajustarse a reglas de conducta.

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