Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

Aparecieron dos fotos que muestran juntos a Gustavo Monti, primo de Sergio Uñac y apoderado de la empresa que se quedó con la licitación millonaria del Acueducto Gran Tulum, y el ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz. Las imágenes datan del 2022 y fueron tomadas en Santiago del Estero, durante el MotoGP. Ruiz estuvo al frente de la empresa estatal hasta el 2019 y fue durante su presidencia cuando Krah se quedó con la provisión de caños. La obra del acueducto se encuentra paralizada por objeciones técnicas, que aún no son resueltas. La Provincia empezó a pagar el año pasado el crédito kuwaití que financió los trabajos -que no están terminados-, según lo informado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, en Paren las Rotativas.

Investigación penal Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra

EXCLUSIVO Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tiempo de San Juan publicó el 12 de enero un documento que por primera vez acreditó el papel de Monti en Krah como apoderado. El expediente de OSSE número 435.912 data de marzo del 2016 y está firmado por el empresario pocitano y por Sergio Ruiz, quien era el presidente de la empresa estatal en aquel momento y que tenía a su cargo la fiscalización de la obra del acueducto.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 1.53.51 PM

Justamente las imágenes a las que tuvo acceso este medio muestran a Ruiz y a Monti juntos, comiendo con otras personas, una en un ambiente de más intimidad y otra, en lo que parece ser un restaurante. Las fotos fueron tomadas durante el MotoGP que se hizo en el Autódromo Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, del 1 al 3 de abril del 2022.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 9.45.31 PM

Cabe destacar que las fotografías fueron capturadas cuando Ruiz ya no estaba al frente de la presidencia de OSSE, cargo que ocupó desde diciembre del 2015 a febrero del 2019, período coincidente con la licitación más jugosa del acueducto. Actualmente el ex funcionario es asesor del senador Sergio Uñac.

El Acueducto Gran Tulum era una obra estratégica para la provincia porque iba a proveer de agua al San Juan del millón de habitantes. Fueron dos las licitaciones que convocó OSSE y que ganó Krah, la empresa de tuberías cuyo apoderado era el primo de Uñac, Gustavo Monti.

La primera licitación por los caños del acueducto se hizo durante el gobierno de José Luis Gioja -en marzo del 2015-, por 13 kilómetros de tuberías y adjudicada por $61.235.936,21 a la firma alemana y la segunda, en junio del 2016 (gestión Uñac) por 56,7 kilómetros de caños por los que Krah ofertó $1.398.126.851,22, $74.040.668,92 por encima del presupuesto oficial.

Ruiz estuvo al frente de OSSE durante la segunda licitación del acueducto y también fue quien en marzo del 2016 aprobó una redeterminación de precios del 55% en favor de Krah para compensar la diferencia entre la oferta original de la firma con la devaluación del dólar. La labor de los inspectores de la empresa estatal, que se mueven bajo órdenes de presidencia, es verificar que los materiales fueran los requeridos y comprados por el Estado.

Las sospechas que generaron la demanda judicial que hizo el abogado Marcelo Arancibia se focalizan en investigar lo que sucedió con la segunda licitación que ganó Krah, empresa que fue observada por su competidora General Plastics por el carácter experimental de las tuberías, lo que fue advertido tanto a OSSE como al fondo kuwaití que financió parte de la obra a través de un préstamo, que la Provincia ya empezó a pagar en el 2025 a pesar de que los trabajos están parados.

Trascendió que, a mediados de diciembre pasado, se envió un mensaje interno al personal de OSSE para que toda la documentación relacionada con el Acueducto sea presentada a Gerencia General.

Previo a la investigación judicial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes que busca que el Ejecutivo aclare por qué se paralizó del acueducto Gran Tulum, cómo se contrataron los caños y piezas especiales y cuál es su aptitud técnica. No hay información sobre el avance de esta investigación interna.