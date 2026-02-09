UDAP anunció un paro docente para el 2 de marzo pero la paritaria aún no está cerrada

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió convocar a una huelga para el próximo 2 de marzo, lo que implicará el no inicio del ciclo lectivo San Juan. La decisión fue tomada en un plenario de delegados y comunicada oficialmente este lunes, en el marco del conflicto salarial abierto tras el inicio de las negociaciones paritarias con el Gobierno provincial.

Desde el sindicato explicaron que la medida responde a la falta de acuerdo en la paritaria que comenzó la semana pasada, donde el Ejecutivo, encabezado por Marcelo Orrego, ofreció aumentos salariales en dos tramos (marzo y junio) y la revisión de algunos puntos reclamados previamente, aunque sin precisar montos concretos. Según trascendió, las cifras recién serían presentadas en una nueva reunión prevista para el próximo jueves, aunque UDAP decidió avanzar con la convocatoria al paro de manera anticipada.

Además de la huelga del 2 de marzo, el gremio advirtió que podrían implementarse medidas de fuerza progresivas si no se contemplan los ítems solicitados en la reunión paritaria de diciembre pasado. En ese sentido, UDAP convocó a los gremios UDA, AMET y SADOP a sumarse a la protesta en defensa de “un salario digno” para la docencia sanjuanina.

Por otro lado, la entidad sindical también expresó su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y confirmó su participación en la marcha prevista para este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el proyecto sea tratado en el Senado de la Nación.