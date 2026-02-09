La RAM Dakota se puso a prueba en el Dique de Ullum y fue un éxito

El test drive se realizó el sábado 7 de febrero en el predio de Del Bono Beach, a orillas del Dique de Ullum, con pruebas guiadas y una destacada participación del público.

La nueva RAM Dakota vivió su primer gran desafío en San Juan y pasó la prueba con nota alta. El sábado 7 de febrero, el Dique de Ullum fue el escenario de un test drive exclusivo que convocó a una gran cantidad de invitados y amantes de las pick-ups, en una jornada que combinó motor, paisaje y experiencia al aire libre.

El evento se realizó en el predio de Del Bono Beach, donde Lorwest by Lorenzo -concesionario oficial RAM en la provincia- organizó una propuesta distinta para que los asistentes pudieran probar la Dakota en terreno real y conocer de cerca todo su potencial.

El dique, escenario ideal

El dique fue un escenario ideal: con un circuito especialmente diseñado para la prueba, los conductores vivieron momentos de gran adrenalina, con subidas y bajadas extremas y manejo hasta en tres ruedas.

En efecto, durante la jornada, los participantes realizaron pruebas guiadas por instructores especializados o solos (si tenían experiencia), que permitieron mostrar las capacidades off-road, el confort y la tecnología del modelo.

Además de las demostraciones técnicas, en una gran carpa montada para el espectáculo se ofreció un lunch con sabores regionales, música en vivo y un ambiente pensado para disfrutar sin apuros, con el paisaje del perilago como marco.

“Buscamos que la gente no solo vea la camioneta, sino que la maneje y la sienta en acción, en un entorno natural y seguro”, señalaron desde Lorwest by Lorenzo, satisfechos por la respuesta del público y la alta participación.

Características

La RAM Dakota marca el regreso de un nombre histórico al segmento mediano de pick-ups en Argentina. De producción nacional, combina un diseño robusto, un interior confortable y tecnología de última generación, sin perder la identidad fuerte que caracteriza a la marca.

Con este test drive, RAM y Lorwest by Lorenzo dieron un paso clave en San Juan, acercando el modelo al público local y reforzando la apuesta por experiencias reales, donde la camioneta no se muestra: se prueba.