Calendario escolar en San Juan 2026: todas las fechas que tenés que saber

El Ministerio de Educación de San Juan recordó a la comunidad educativa las fechas establecidas para la organización institucional previa al inicio del ciclo lectivo 2026. El cronograma contempla instancias administrativas, evaluaciones, matriculación y actividades de planificación en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Luego se emitirá la resolución con el detalle de fechas del calendario escolar 2026. Según lo dispuesto, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Primaria, mientras que en Educación Secundaria, en todas sus modalidades, el inicio será el miércoles 4 de marzo. En el caso de Educación Superior y Educación No Formal, las fechas de inicio son posteriores.

A continuación, el detalle por nivel y modalidad:

-Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: reuniones, presentaciones y actividades institucionales de planificación.

26 y 27 de febrero: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Primaria

Modalidad Jóvenes y Adultos (PROPAA) (gestión estatal y privada)

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación. Inscripción a evaluaciones libres.

20 y 23 de febrero: toma de evaluaciones libres.

23 al 25 de febrero: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27 de febrero: reubicación y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19 de febrero: actividades institucionales de planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (estudiantes libres).

23 al 27 de febrero: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

-Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (Secundaria Técnica y Agrotécnica – gestión estatal y privada)

Incluye: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (incluye equivalencias y Plan FinEsTec).

23 al 27 de febrero: evaluación de estudiantes regulares (instancia febrero).

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes.

-Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27 de febrero: actividades institucionales, consultas e inscripciones a exámenes (1° llamado).

2 al 27 de marzo: recepción de solicitudes de equivalencias.

2 al 6 de marzo: exámenes ordinarios (1° llamado).

2 al 31 de marzo: curso introductorio de ingreso y/o nivelación.

9 al 12 de marzo: inscripción a exámenes (2° llamado).

16 al 20 de marzo: exámenes ordinarios (2° llamado).

23 al 31 de marzo: inscripción y matriculación al ciclo lectivo.

6 de abril: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: actividades institucionales y planificación.

26 y 27 de febrero: ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

13 al 27 de febrero: reuniones institucionales y capacitación.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación No Formal (gestión privada)

13 al 20 de febrero: actividades institucionales de planificación.

23 al 27 de febrero: inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

9 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.