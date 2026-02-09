lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Calendario escolar en San Juan 2026: todas las fechas que tenés que saber

Desde el Ministerio de Educación difundieron el cronograma vigente de actividades institucionales, evaluaciones y matriculación previas al comienzo del ciclo lectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Educación de San Juan recordó a la comunidad educativa las fechas establecidas para la organización institucional previa al inicio del ciclo lectivo 2026. El cronograma contempla instancias administrativas, evaluaciones, matriculación y actividades de planificación en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Lee además
El hecho delictivo tuvo como escenario la escuela situada en calle 25 de Mayo, en el barrio Parque Industrial, Chimbas.
Ataque de madrugada

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas
Porteros encontraron una serpiente en una escuela de San Martín.
Ambiente

Susto en una escuela de San Martín: encontraron una serpiente

Luego se emitirá la resolución con el detalle de fechas del calendario escolar 2026. Según lo dispuesto, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Primaria, mientras que en Educación Secundaria, en todas sus modalidades, el inicio será el miércoles 4 de marzo. En el caso de Educación Superior y Educación No Formal, las fechas de inicio son posteriores.

A continuación, el detalle por nivel y modalidad:

-Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: reuniones, presentaciones y actividades institucionales de planificación.

26 y 27 de febrero: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Primaria

Modalidad Jóvenes y Adultos (PROPAA) (gestión estatal y privada)

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación. Inscripción a evaluaciones libres.

20 y 23 de febrero: toma de evaluaciones libres.

23 al 25 de febrero: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27 de febrero: reubicación y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19 de febrero: actividades institucionales de planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (estudiantes libres).

23 al 27 de febrero: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

-Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (Secundaria Técnica y Agrotécnica – gestión estatal y privada)

Incluye: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (incluye equivalencias y Plan FinEsTec).

23 al 27 de febrero: evaluación de estudiantes regulares (instancia febrero).

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes.

-Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27 de febrero: actividades institucionales, consultas e inscripciones a exámenes (1° llamado).

2 al 27 de marzo: recepción de solicitudes de equivalencias.

2 al 6 de marzo: exámenes ordinarios (1° llamado).

2 al 31 de marzo: curso introductorio de ingreso y/o nivelación.

9 al 12 de marzo: inscripción a exámenes (2° llamado).

16 al 20 de marzo: exámenes ordinarios (2° llamado).

23 al 31 de marzo: inscripción y matriculación al ciclo lectivo.

6 de abril: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: actividades institucionales y planificación.

26 y 27 de febrero: ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

13 al 27 de febrero: reuniones institucionales y capacitación.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación No Formal (gestión privada)

13 al 20 de febrero: actividades institucionales de planificación.

23 al 27 de febrero: inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

9 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

Temas
Seguí leyendo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

Mirá cómo va el nuevo edificio "inteligente" de tribunales que se está construyendo en San Juan

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Menores en conflicto con la ley en San Juan: 800 delitos y la mayoría no vuelven a reincidir

¿San Juan con sol, nubes y alguna probabilidad de lluvia en el segundo domingo de febrero?: lo que dice el SMN

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Por Pablo Mendoza
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente
Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente