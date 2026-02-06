viernes 6 de febrero 2026

Ambiente

Susto en una escuela de San Martín: encontraron una serpiente

Los porteros que hallaron al repitil dieron aviso a especialistas en fauna y control ambiental, quienes intervinieron en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Porteros encontraron una serpiente en una escuela de San Martín.

Una situación inusual generó alarma en un establecimiento educativo de San Martín, luego de que el personal de maestranza detectara la presencia de una serpiente dentro del predio escolar. El episodio ocurrió mientras los porteros realizaban sus tareas habituales y advirtieron al reptil desplazándose por un sector cercano a las áreas de tránsito.

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor
Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

El descubrimiento alteró el normal funcionamiento de la jornada del pasado martes y obligó a actuar con cautela para evitar cualquier tipo de accidente. Tras varios intentos y extremando medidas de seguridad, los trabajadores lograron capturar al animal y mantenerlo bajo resguardo de manera provisoria.

De acuerdo a lo informado por Radio Láser, se dio aviso a especialistas en fauna y control ambiental, quienes serán los encargados de identificar la especie y realizar el traslado correspondiente en condiciones seguras.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el procedimiento se llevó adelante de forma preventiva dentro de la institución.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación, ya que aseguran que en las últimas semanas se han registrado avistamientos similares en distintos puntos del departamento. La reiteración de estos hechos vuelve a poner en debate la aparición de serpientes en zonas urbanas durante esta época del año.

Info útil sobre las serptientes

Si una serpiente ingresa a una vivienda, se debe solicitar asistencia comunicándose al 4305057, al WhatsApp 2644305057 o a la Policía Ecológica llamando al 911, para que personal capacitado realice el retiro seguro del animal.

Ante una mordedura, es fundamental no automedicarse, no succionar la herida, no aplicar hielo ni realizar cortes o quemaduras. Tampoco se debe correr, ya que esto acelera la circulación del veneno. Se recomienda inmovilizar a la persona, retirar objetos que puedan oprimir como anillos, relojes o pulseras, limpiar la herida con agua, jabón y antiséptico, y mantener una adecuada hidratación.

La persona afectada debe ser trasladada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

