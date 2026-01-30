viernes 30 de enero 2026

¡Cuidado!

Encontraron serpientes en San Juan: una de ellas, cerca de un famoso centro comercial

La Policía Ecológica intervino tras el hallazgo de serpientes en Albardón y Capital, en un contexto de altas temperaturas que incrementa la presencia de estos animales en zonas urbanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La aparición de serpientes en zonas urbanas volvió a encender la alarma en San Juan. En las últimas horas, efectivos de la Policía Ecológica intervinieron en dos operativos tras recibir llamados por la presencia de ofidios en distintos puntos de la provincia.

Según informó el medio El Despertador, uno de los procedimientos se registró en Albardón, donde una familia descubrió una serpiente de gran tamaño dentro del parrillero de su vivienda, mientras que el segundo hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Patio Alvear, de Capital.

De acuerdo con datos aportados por la Policía Ecológica, el ejemplar encontrado en Albardón medía aproximadamente 1,30 metros. En medio del susto, el animal fue golpeado en la cabeza antes de la llegada del personal especializado. Aunque los efectivos lograron retirarlo del lugar, la serpiente murió poco después como consecuencia de las heridas.

image

Las autoridades señalaron que el fenómeno está vinculado a las altas temperaturas que se registran en la provincia, con marcas cercanas a los 40°C, lo que modifica el comportamiento de la fauna silvestre. El calor acumulado en el asfalto y las estructuras de cemento impulsa a estos animales a buscar refugio en espacios frescos, húmedos y oscuros, como jardines, parrilleros, depósitos o desagües. A esto se suma la búsqueda de agua y alimento, especialmente roedores.

Ante este escenario, desde la Policía Ecológica reiteraron una serie de recomendaciones para la población: evitar acercarse o intentar capturar a las serpientes, no matarlas -ya que muchas especies no son venenosas y cumplen un rol fundamental en el equilibrio ambiental- y dar aviso inmediato al 911 o a personal especializado.

Temas
Dejá tu comentario

