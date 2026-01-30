Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.

Lo que debía ser el regreso a San Juan luego de disfrutar unas vacaciones terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer que sufrió el robo de todo su equipaje durante un viaje en colectivo de larga distancia. El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando la pasajera arribó a la Estación Terminal de Ómnibus de Cipolletti, en Neuquén. Al descender del micro, notó que su bolso no se encontraba entre el equipaje descargado, pese a haberlo despachado correctamente al iniciar el viaje.

“Cuando bajé y fui a buscar mi bolso, directamente no estaba. El chofer me decía que sí, que tenía que aparecer, pero lo buscaron y nunca apareció”, relató Steffania Saladino, visiblemente angustiada.

La damnificada, una abogada oriunda de Neuquén que reside en San Juan, regresaba desde Chile y tenía previsto realizar una escala para buscar a sus hijos en la provincia del Sur, antes de volver definitivamente a su hogar.

Según contó, tras varios reclamos, personal de la empresa de colectivos Del Sur y Media Agua le informó que el equipaje habría sido entregado en la terminal de Cipolletti, a pesar de que ella nunca descendió allí. “El maletero me dijo que no quedaban más bolsos, pero apareció la cinta con el número de mi equipaje, como si ya hubiera sido entregado”, explicó.

Ante la falta de respuestas, la mujer se trasladó a otra terminal en busca de información. Allí, un guardia le confirmó que este tipo de situaciones no son aisladas. “Me dijo que en temporada alta pasa seguido y que incluso ha visto cómo bajan bolsos y alguien se los lleva”, sostuvo.

La pasajera descartó que se haya tratado de una confusión. “Si se lo hubieran entregado a otra persona por error, debería haber quedado otro bolso. En la bodega no había nada”, afirmó.

Además, apuntó directamente contra la empresa sanjuanina Del Sur y Media Agua, denunciando serias irregularidades en el servicio. “Pedí la lista de pasajeros y todos figuraban con la misma fecha de nacimiento, sin datos reales. Eso es gravísimo”, remarcó.

También aseguró que durante el trayecto se permitió el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no habilitados. “Abrían el maletero en paradas sobre la ruta. Si alguien se lleva un bolso ahí, nadie se hace responsable”, advirtió.

Por otra parte, indicó a Tiempo de San Juan que, la última hipótesis es que lo bajaron el equipaje en Mendoza y que están tratando de recuperarlo, aunque aún no tienen certezas.

Más allá de la pérdida material, la mujer destacó el impacto emocional del episodio. “Perdí documentación, regalos de mis hijos y muchísimo tiempo. Estuve de terminal en terminal durante horas. Aunque el seguro pague algo, la angustia no se recupera”.

Finalmente, adelantó que analiza realizar una denuncia penal. “Esto no puede seguir pasando. Alguien tiene que hacerse responsable y que se sepa que estas situaciones tienen consecuencias”, concluyó.