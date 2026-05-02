De cerca, la enorme mole rodeada de yuyos que espera en silencio ser hogar de 249 familias sanjuaninas

En pausa. Así está hoy el barrio La Ramada. El Gobierno de la provincia espera respuesta de Nación para poder dar solución habitacional a 249 familias sanjuaninas.

A mediados de 2022, hace casi cuatro años, la colocación de los primeros ladrillos se transformó en ilusión para una gran cantidad de familias que esperan el hogar propio. La obra avanzó: algunos de los 249 departamentos tienen incluso las cocinas instaladas, rejas en los ventanales y portalámparas listos para colocar los focos. Otro grupo quedó con la construcción en estado de revoque fino. El resto conserva el armazón, donde aún se ven los ladrillos. Lo cierto es que la obra gruesa está prácticamente terminada, pero ninguno de esos departamentos está habitado.

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En el corazón de Capital, el barrio La Ramada comenzó a construirse por Nación a través del programa Procrear II, destinado a familias de clase media. El proyecto llegó incluso a la etapa de preinscripción de interesados, que con esperanza cargaron vía web la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos para ser adjudicatarios. Sin embargo, tras varias promesas del gobierno de Alberto Fernández, nunca se realizó el sorteo. Y con el cambio de gestión, todo quedó en pausa.

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El predio está ubicado en la zona de Trinidad, en la intersección de Remedios de Escalada de San Martín y Aristóbulo del Valle, detrás del Colegio Don Bosco. Hoy, los carteles colocados al inicio del proyecto están desteñidos por el sol. En uno de ellos aún se lee: “Plazo de ejecución: 14 meses”, una previsión que quedó muy lejos en el tiempo.

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El lugar remite a una postal detenida, casi como una ciudad abandonada propia de una película: donde deberían oírse sonidos cotidianos, reina el silencio. Los andamios, ya debilitados en los sectores inconclusos, contrastan con espacios en los que están instalados los porteros eléctricos y los prolijos números que identifican cada torre.

Parte del alambrado perimetral comienza a ceder por el peso del pasto y los yuyos que avanzan y copan el terreno. La vegetación se mezcla con los veredines que delinean lo que deberían ser los jardines de los espacios comunes, ya parcialmente construidos e incluso con postes de luminarias instalados.

Embed - La enorme mole rodeada de yuyos que espera en silencio ser hogar de 249 familias sanjuaninas

Con el paso del tiempo, la falta de uso y el impacto del clima, el complejo detenido en el timpo corre riesgos de deterioro. Consultadas sobre la situación, altas fuentes del Gobierno local indicaron a Tiempo de San Juan que “la provincia mantiene la intención de hacerse cargo del emprendimiento, dependiendo de la situación financiera. Sin embargo, aún no se ha concretado el traspaso desde Nación”.

Cabe recordar que el Gobierno provincial viene realizando gestiones para asumir el control del predio, con el objetivo de dar respuesta a los inscriptos en el IPV, ni bien fue eliminado el programa Procrear.

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La intención, según se ha difundido en distintas oportunidades y fue ratificada recientemente, es finalizar el complejo, que cuenta con departamentos de uno y dos dormitorios con superficies de entre 50 y 64 metros cuadrados, y luego sortearlo entre las familias inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

De hecho, la gestión orreguista ya manifestó en distintas oportunidades su disposición a asumir la finalización y adjudicación de este desarrollo en primer lugar para luego avanzar con el complejo La Nave, ubicado a metros del Centro Cívico, que cuenta con 103 departamentos y presenta apenas un 10% de avance de obra.

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Incluso, en agosto del año pasado, una delegación de Nación visitó San Juan y se reunió con representantes del IPV para iniciar el proceso de tasación y recuperar los fondos invertidos en La Ramada. El objetivo era, una vez definidos los costos, traspasar el complejo a manos provinciales para reactivar la obra y avanzar con la adjudicación y entrega de las viviendas.

A pesar de ello, la espera continúa.