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Torneo Apertura

Boca vs Central Córdoba de Santiago del Estero: el 11 que tiene pensado Úbeda y a qué hora juega

El Xeneize visita una complicada visita tras la derrota con Cruzeiro por Copa Libertadores. En el campeonato local la clasificación ya es un hecho, pero no quiere perder pisada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca se prepara para cerrar la fase regular del Torneo Apertura frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero este sábado a las 16.15. De cara a este partido, y teniendo en cuenta que los resultados de la tercera jornada de la Copa Libertadores pusieron el Grupo D al rojo vivo, Claudio Úbeda haría diez cambios con respecto al equipo que cayó 1 a 0 en Belo Horizonte frente a Cruzeiro.

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La caída ante Cruzeiro y la posterior victoria de Universidad Católica frente a Barcelona en Guayaquil, dejaron a Boca segundo en el grupo e igualado en puntos con los chilenos y los brasileños. Por eso, ahora al Xeneize le urge sumar en Guayaquil el próximo martes a las 21.00 para estar tranquilo de cara a los últimos dos encuentros de la fase de grupos.

Úbeda pondrá el once de gala en Ecuador y rotará en el Apertura, certamen en el que ya aseguró su clasificación a los playoffs tras golear a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Precisamente colocará un once muy similar al que se impuso en el Tito Tomaghello, con Leandro Brey como el único de los titulares que se mantendría.

La defensa estaría conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; mientras que en el mediocampo volverá a jugar Williams Alarcón luego de 11 partidos junto a Tomás Belmonte.

El ataque estaría conformado por Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez, aunque no se descarta el ingreso de Kevin Zenón, que fue suplente en Brasil luego de algunos partidos fuera del banco.

El probable 11 inicial de Boca

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Dónde ver Boca vs Central Córdoba de Santiago del Estero

TV: TNT Sports Premium.

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