La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

Once motos que habían sido decomisadas por la Justicia de San Juan comenzaron una nueva etapa lejos de las calles: serán utilizados como material de estudio por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan, en el marco de un acuerdo de articulación entre el Poder Judicial y la universidad pública.

Tiempo en Chile Estos son los mariscos y pescados que sólo vas a poder comer en Chile

Se trata de unidades que ya no tienen carácter de vehículos ni se encuentran operativas, por lo que su destino será estrictamente académico. Las motos formarán parte del proyecto “Exploración en el Desarrollo, Diseño y Producción de componentes y accesorios para cuadros de motos”, una iniciativa orientada a la experimentación, el diseño industrial y la generación de prototipos.

Desde la FAUD explicaron que el objetivo es que estudiantes y docentes trabajen sobre estructuras reales, desarrollando procesos vinculados a la innovación productiva y al diseño de nuevos componentes, con una fuerte impronta práctica y tecnológica.

La asignación de los bienes fue autorizada mediante el Dictamen DGAL/UNSJ Nº 8/2023 y cuenta con la firma de la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Jorge Lima, además del subsecretario administrativo Mauricio Cerezo.

Las motos habían sido incautadas por el Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo y fueron entregadas a través de la Oficina Judicial Penal. La recepción estuvo a cargo del decano de la FAUD, Carlos Marcelo Herrera, acompañado por el equipo docente integrado por Enrique González, Leonardo Lissandrello y Fara Juárez.