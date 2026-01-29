jueves 29 de enero 2026

Clima

Sol y calor para este viernes en San Juan

El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas bien veraniegas. La mínima rondará los 19°C y la máxima llegará a los 32°C, sin probabilidad de lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor en San Juan.

Calor en San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 30 de enero una jornada típica de pleno verano en San Juan, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, sin lluvias y un cielo que alternará entre nubes y sol, ideal para actividades al aire libre pero con niveles de calor destacados a la tarde.

La mañana se presentará con cielo mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones, y los vientos del este cobrarán presencia moderada. Hacia la tarde, el ambiente se intensificará con calor, alcanzando la máxima prevista y manteniendo el clima seco, con vientos del noreste de hasta 22 km/h. Por la noche seguirá cálido, con temperaturas en torno a los 28 °C y ráfagas que pueden sentirse más fuertes, aunque sin pronóstico de lluvias.

Los sanjuaninos disfrutarán de largas horas de luz con el sol saliendo poco después de las 6.20 y poniéndose alrededor de las 20.14, marcando una jornada clásica de verano en el Valle del Tulum.

Cómo se sentirá el clima: el calor será el protagonista, con sensaciones térmicas elevadas a la tarde por efecto del sol y la humedad moderada. Se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa liviana y evitar la exposición prolongada en las horas de mayor radiación.

