Sol y calor para este viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 30 de enero una jornada típica de pleno verano en San Juan , con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C , sin lluvias y un cielo que alternará entre nubes y sol, ideal para actividades al aire libre pero con niveles de calor destacados a la tarde.

La mañana se presentará con cielo mayormente nublado , aunque sin probabilidad de precipitaciones, y los vientos del este cobrarán presencia moderada. Hacia la tarde, el ambiente se intensificará con calor, alcanzando la máxima prevista y manteniendo el clima seco, con vientos del noreste de hasta 22 km/h. Por la noche seguirá cálido, con temperaturas en torno a los 28 °C y ráfagas que pueden sentirse más fuertes, aunque sin pronóstico de lluvias.

Los sanjuaninos disfrutarán de largas horas de luz con el sol saliendo poco después de las 6.20 y poniéndose alrededor de las 20.14, marcando una jornada clásica de verano en el Valle del Tulum.

Cómo se sentirá el clima: el calor será el protagonista, con sensaciones térmicas elevadas a la tarde por efecto del sol y la humedad moderada. Se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa liviana y evitar la exposición prolongada en las horas de mayor radiación.