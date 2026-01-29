jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener muy en cuenta

ANSES: oficializaron el pago del bono para jubilados y pensionados, ¿quiénes lo cobrarán en su totalidad?

La nueva disposición beneficia a adultos mayores que perciben haberes mínimos a través de ANSES, con el fin de compensar el deterioro del poder adquisitivo provocado por la fórmula de movilidad vigente hasta 2024

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue pagando distintas prestaciones y bonos a millones de argentinos.

ANSES sigue pagando distintas prestaciones y bonos a millones de argentinos.

Este jueves, con la publicación del Decreto 65/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la entrega de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Esta medida impactará en más de un millón de adultos mayores y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, tras los cambios y los problemas detectados en la fórmula de movilidad de haberes aplicada desde 2021.

Lee además
ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados en febrero.
Calendario oficial

ANSES, cambios mediante, confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados en febrero
ANSES sigue brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.
Haciendo cuentas

ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Se calcula que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará el subsidio a quienes perciban el haber mínimo, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a quienes reciban pensiones no contributivas, es decir, aquellas que se otorgan por situaciones de vulnerabilidad y no por haber realizado aportes.

Hace unos días, la ANSES hizo efectivo el aumento de las jubilaciones, por lo que el haber mínimo quedó establecido en $359.254,35, mientras que el haber máximo alcanzará $2.417.441,63. Con la confirmación del pago del bono extraordinario y no remunerativo, la jubilación mínima se elevaría a $429.219,42.

El Gobierno argumenta que la fórmula anterior, introducida por la Ley N° 27.609, no protegía a los jubilados frente a la inflación y generó “efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos”. El bono busca paliar este deterioro del poder de compra, sobre todo tras los cambios en la economía y la aceleración de los precios registrados durante los dos últimos años.

De acuerdo con lo establecido, la normativa aclara que “para percibir el bono extraordinario, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes de su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Con respecto a la forma de pago, establecieron que, si un titular percibe más de una prestación, y la suma total no supera el haber mínimo, accederá al bono completo. Si el total mensual supera el haber mínimo, el monto a cobrar se definirá caso por caso, es decir, que se abonará la diferencia hasta llegar a $429.219,42 —que resulta de la suma de la jubilación mínima y el bono—.

La norma también aclara que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al bono”. Así, cuando una pensión se reparte entre varios familiares, el bono corresponde a la prestación sin multiplicarse por cada beneficiario.

Calendario de pagos de ANSES

En febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un nuevo esquema de pagos y montos para jubilados y pensionados, enmarcado en el ajuste mensual previsto por el decreto 274/2024 tras la derogación del mecanismo trimestral previo.

La ANSES fijó los nuevos haberes mínimos para jubilados en $359.254,35 y el máximo en $2.417.441,63 a partir de febrero de 2026

El pago de los haberes se distribuirá en función de la terminación del DNI y del monto percibido, con una organización especial durante febrero a raíz de los feriados nacionales de Carnaval, que tendrán lugar los días 16 y 17. Este calendario concentra el pago de ciertos grupos en jornadas particulares; por ejemplo, los jubilados que cobran la mínima con DNI terminados en 6 y 7 recibirán el haber el 19 de febrero, mientras que para quienes perciben montos superiores al mínimo, las fechas inician el 23 de febrero y concluyen el 27, agrupando dos terminaciones de DNI por día.

Los haberes de jubilación y las pensiones experimentarán una suba de 2,85 % en febrero, que se suma a los aumentos previamente implementados: 1,9 % en octubre, 2,1 % en noviembre y 2,3 % en diciembre, conforme a los parámetros de movilidad definidos por ANSES. El bono extraordinario de $70.000 se depositará de manera automática a los beneficiarios de haberes mínimos y pensiones no contributivas.

El pago de las prestaciones se realizará en sucursales bancarias habilitadas y mediante la red de cajeros automáticos. Los beneficiarios deberán presentar el DNI y la tarjeta de débito para acceder al dinero en la fecha asignada, la cual, según ANSES, se podrá consultar tanto en su sitio web oficial como a través de la aplicación móvil. Desde el día correspondiente, el monto estará disponible en la cuenta bancaria de cada titular.

Este nuevo esquema de actualización también modifica los montos mínimos y máximos para los aportes y contribuciones previsionales de los trabajadores activos. A partir de febrero de 2026, la base mínima será de $120.996,78 y la máxima llegará a $3.932.339,08, según la resolución oficial, configurando así los nuevos límites para los salarios sujetos a retención y el cálculo de los futuros haberes.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrán un monto estimado de $251.453,59, exactamente igual al valor informado para jubilados y titulares de la PUAM, quienes también accederán al bono extraordinario de $70.000. De esta manera, ANSES unifica criterios de actualización para todas las categorías, asegurando la aplicación del ajuste mensual a cada uno de los beneficiarios.

Toda la información sobre montos, cronogramas y mecanismos de pago ha sido confirmada oficialmente por ANSES y puede verificarse en sus canales digitales o sucursales, en un contexto en el que el organismo busca asegurar la transparencia y regularidad en la entrega de los haberes previsionales.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: montos, requisitos y fecha de cobro

ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?

Cómo organizar el nuevo año: claves para conseguir el bienestar

El miércoles terminó con un sismo que sorprendió a los sanjuaninos

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan

¿Qué hace una tragaperras emocionante? Los jugadores comparten los elementos clave

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el miercoles termino con un sismo que sorprendio a los sanjuaninos
Movimiento telúrico

El miércoles terminó con un sismo que sorprendió a los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Te Puede Interesar

La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Por Daiana Kaziura
Un informe nacional proyecta que San Juan tendrá un 23,1% menos de alumnos en las escuelas primarias hacia 2030, lo que representa una pérdida estimada de más de 15 mil estudiantes.
Investigación

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría