viernes 30 de enero 2026

Finanzas

La trama política detrás del Presupuesto de Chimbas: un veto que seguiría firme y gestiones decisivas

El Concejo Deliberante aún no tiene fecha para intentar bajar el veto del Presupuesto 2026 a la intendenta Daniela Rodríguez, aunque todo indica que no llegan con los votos para hacer lo propio. En este marco, algunos actores políticos habrían intercedido para evitar la continuidad de este proyecto.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-01-29 at 10.51.48 PM

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, vetó semanas atrás el Presupuesto 2026 luego de que el Concejo Deliberante aprobara una modificación que elevaba los fondos del propio cuerpo legislativo del 3% al 11,7%, por 7 votos afirmativos, dos negativos y una abstención. Inmediatamente, el oficialismo del Concejo, alineado con Fabián Gramajo, tuvo intenciones en principio de dejar sin efecto el veto, pero no habría logrado reunir los dos tercios necesarios (7 votos), debido a que algunos ediles que inicialmente habían apoyado el incremento cambiaron su postura con el correr de los días. Todo indica que hubo algunas “manos” del arco político para que esto sucediera.

Después de que Rodríguez decidiera vetar la ordenanza completa, los concejales gramajistas que votaron el cambio se pusieron a trabajar para intentar dar vuelta el veto o, al menos, intentar continuar con el artículo que le incrementaba las partidas presupuestarias. Pero esto no pudo ser posible por varias decisiones clave. Una de ellas fue la de Griselda Chávez, ya que La Libertad Avanza comunicó que la edil no acompañaría la decisión de bajar el veto al presupuesto, bajo el argumento de que el partido no está de acuerdo con la “creación de nuevos cargos”. En este caso la bajada de línea hacia la concejal fue vertical, ya que el movimiento político hizo pública su postura a través de un comunicado oficial.

En los días siguientes, el edil del Bloque Por Vos, Luciano Cano, quien se abstuvo en la votación del incremento, decidió mantener su abstención en la potencial votación del veto. En el seno del giojismo, ala a la que pertenece el concejal, ven con buenos ojos la decisión de Rodríguez de vetar la ordenanza presupuestaria. Es que, según indicaron, un Ejecutivo no “puede permitir que un Legislativo decida sobre sus fondos”. De este modo, si bien no está confirmado que hubo un “llamado”, lo cierto es que dentro del espacio hay una postura consensuada sobre la situación en Chimbas.

Con estas dos confirmaciones, ya el oficialismo liderado por el edil Ariel Riveros dejaba de reunir los dos tercios necesarios para tratar de bajar el veto. Pero, como si fuera poco, hay versiones que afirman que hubo llamados desde el oficialismo provincial a sus dos ediles, Eduardo Rodríguez y Eduardo Núñez, para que estén alertas por el veto. Cabe recordar que el primero había votado a favor del aumento y, el segundo, en contra; lo cual daba un changüí para que uno de ellos cambiara de posición.

La versión del oficialismo intercediendo en Chimbas acompaña la teoría de que el espacio que gobierna San Juan se estaría jugando en ganar terreno político en Chimbas, de cara a las elecciones del 2027.

Entretanto, el Concejo de Chimbas aún no tiene fecha para tratar el veto y Rodríguez continúa gobernando con la prórroga del Presupuesto 2026. Las fuentes afirman que este cambio de panorama pone en duda de que algún día llegue al cuerpo deliberativo.

