Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Jésica Gordillo , seis veces campeona como pasista del Carnaval de Chimbas y una de las figuras más reconocidas de la fiesta departamental, decidió no renovar su contrato como instructora de bailoterapia en la Municipalidad. La decisión, según explicó a Tiempo de San Juan, llegó después de dos años de reclamos por mejores condiciones laborales, falta de respuestas y un fuerte cruce tras una publicación en redes sociales.

Gordillo relató que había sido contratada durante la gestión del exintendente Fabián Gramajo para dictar clases de bailoterapia y ritmos latinos. “Yo tenía un contrato por ocho horas, pero terminaba trabajando el doble, unas 16 horas o más”, aseguró. Con el cambio de gestión y la llegada de Daniela Rodríguez a la intendencia, dijo haber mantenido inicialmente una relación cordial, aunque la situación laboral comenzó a deteriorarse.

Según contó, durante dos años pidió un ajuste en el pago acorde a la carga horaria real que cumplía. “Nunca me hablaron. Me decían que me iban a llamar, que iban a hacer un arreglo, y eso nunca pasó”, sostuvo. Además, explicó que fue trasladada a distintos puntos del departamento -zona Oeste, Este, Mogote y el Centro-, dando clases en cinco o seis espacios distintos, de lunes a viernes, durante varias horas al día.

image

El conflicto escaló a comienzos de este año, cuando Gordillo comentó un posteo de Año Nuevo del exintendente Gramajo en Facebook, agradeciéndole por haberle dado la oportunidad laboral, pero dejando en claro que ya no se sentía escuchada ni cuidada y que evaluaba dar un paso al costado. Por este motivo, hizo un reclamo en redes.

Al día siguiente, fue convocada a una reunión en la Secretaría de Gobierno del municipio. Allí, según su relato, no fue atendida por la funcionaria que la había citado y terminó hablando con personal del área de Recursos Humanos. “Pensé que me iban a hacer un arreglo, pero nunca se habló de mi situación. Me retaron por lo que había publicado en Facebook y me dijeron que eso estaba prohibido”, afirmó.

image

En ese encuentro, Gordillo volvió a plantear la necesidad de una mejora salarial. “No pido planta permanente ni dobles jornadas, solo una ayuda más. Con 290 mil pesos, o 300 mil con el supuesto aumento, no me alcanza”, indicó. Frente a la falta de una propuesta concreta, tomó la decisión final. “Si tengo que trabajar así, callarme y no decir lo que pienso, no me siento cómoda. No quiero renovar el contrato”, dijo que respondió.

Desde entonces, aseguró que nadie del municipio volvió a comunicarse con ella. “Nunca nadie me llamó, ni se interesó por nada”, lamentó. Actualmente, Gordillo continúa dando bailoterapia de manera independiente y afirmó que maneja un cupo de más de 200 alumnas en distintos puntos de Chimbas.

¿Seguirá en el carnaval?

En paralelo, la bailarina confirmó que volverá a participar del Carnaval, esta vez desde una comparsa. “Soy pionera del carnaval y muy conocida por ese tema. Formaba parte de la delegación oficial y este año no fui convocada ni siquiera para avisarme que no iba a participar”, expresó. Finalmente, adelantó que será Musa de la comparsa Imperio de Villa Mariano Moreno, campeona del Carnaval. “Con más razón voy a participar. No me van a callar y no voy a bajar los brazos”, cerró.