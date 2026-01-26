lunes 26 de enero 2026

Oficial

El parte del lunes de la Ruta 40 Norte, tras los inconvenientes del fin de semana

Tras las lluvias intensas que afectaron al norte sanjuanino, Vialidad Nacional confirmó que el tramo San Juan-Talacasto permanece habilitado, aunque advirtió sobre daños en banquinas y pidió extremar cuidados mientras continúan los trabajos de mantenimiento y reparación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de un fin de semana marcado por intensas lluvias y serias complicaciones para el tránsito, la Ruta Nacional 40 Norte permanece transitable, aunque con máxima precaución, según informó este lunes la delegación sanjuanina de Vialidad Nacional.

De acuerdo al parte oficial emitido a las 16:54 de este lunes 26 de enero de 2026, el tramo San Juan-Talacasto se encuentra habilitado, pero presenta erosiones y socavones en banquinas y costados de la calzada, producto de las precipitaciones registradas en la región. Por ese motivo, las autoridades insistieron en extremar los cuidados al circular.

Desde Vialidad Nacional detallaron que personal del organismo realizó durante la jornada el despeje de la calzada y la limpieza de badenes, lo que permitió asegurar la circulación vehicular. Además, comenzaron las tareas de relleno de erosiones y calzado de banquinas, trabajos que continuarán a lo largo de toda la semana para brindar mayor seguridad a los usuarios de la ruta.

Pese a las mejoras, el organismo reiteró el pedido de precaución en banquinas y zonas laterales, donde persisten sectores afectados por socavones, y solicitó difundir la información “por todos los medios posibles”. “Máxima precaución. Por favor, cuidémonos entre todos”, remarcaron en el comunicado.

Lo ocurrido el domingo

Las advertencias llegan tras un domingo complicado en la red vial de San Juan. Las lluvias provocaron cortes preventivos, vehículos detenidos y largas esperas, especialmente en la Ruta 40 Norte, a la altura de Talacasto. Durante la tarde circularon videos e imágenes enviados por lectores de Tiempo de San Juan que mostraban el agua cruzando los badenes, obligando a detener la marcha de autos particulares y hasta de un colectivo de media distancia de la Red Tulum.

En el último informe oficial del domingo, Vialidad Nacional había señalado que la ruta se mantenía transitable, aunque con bajadas de creciente en sectores como Matagusanos (km 3510,5) y Talacasto (km 3519). Durante la noche, personal de la División Conservación trabajó en tareas de reparación, mientras que Gendarmería Nacional montó un operativo en la zona para ordenar el tránsito.

Desde el organismo reiteraron la recomendación de evitar circular de noche, no intentar cruzar badenes con agua sobre la calzada y mantenerse informados por canales oficiales, en un contexto que seguirá bajo monitoreo permanente durante los próximos días.

