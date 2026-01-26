lunes 26 de enero 2026

Muy importante

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: montos, requisitos y fecha de cobro

Este pago único otorgado por la ANSES, destinado a familias con hijos en edad escolar, busca aliviar el impacto de los gastos en útiles, uniformes y materiales educativos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES brindó toda la información sobre la Ayuda Escolar 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en los últimos días las condiciones de la Ayuda Escolar Anual 2026, incluyendo los montos, requisitos y fechas de cobro del beneficio destinado a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

ANSES oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para el mes de febrero.
Oficial

ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?
Atención

Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan

La Ayuda Escolar Anual es una asignación que se paga una vez por año y tiene como objetivo ayudar a afrontar los gastos educativos, como la compra de útiles escolares, uniformes y mochilas. Forma parte del sistema de asignaciones familiares y está dirigida a niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos.

El beneficio se otorga de manera automática a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

ANSES: este es el monto por hijo

El Gobierno nacional confirmó que el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 será de $85.000 por cada hijo. Se trata del mismo valor abonado durante 2025 y, hasta el momento, no se anunció un incremento adicional para este año.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto varía según la zona geográfica y el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Los valores oscilan, en términos generales, entre $42.039 y $83.797.

Cuáles son los requisitos para acceder

•Tener hijos que asistan a establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Educación, desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplan 18 años, o sin límite de edad en el caso de personas con discapacidad.

•Percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

•Presentar el Certificado Escolar (Formulario PS 1.47), que acredita la escolaridad correspondiente al año lectivo anterior o al actual. Este trámite es indispensable para habilitar el pago.

•No haber cobrado previamente la ayuda por el mismo hijo a través de otro progenitor ni registrar incompatibilidades.

•El certificado debe presentarse preferentemente antes del 31 de diciembre del año previo para acceder al cobro automático en marzo. No obstante, puede entregarse con posterioridad y el pago se realizará dentro de los 60 días hábiles posteriores a su aprobación.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual 2026

ANSES confirmó que el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 comenzará en marzo de 2026. El beneficio se abona una sola vez al año y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de las asignaciones familiares.

Ayuda Escolar Anual 2026: Cómo anotarse

1. Ingresar a “Mi ANSES” con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. Ir a la sección “Hijos” y luego a “Presentar certificado escolar”.

3. Generar el formulario para cada hijo, imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo firmen las autoridades.

4. Subir una foto nítida del formulario completo a la misma plataforma web.

FUENTE: Crónica

Atención

Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

