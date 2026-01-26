Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

El sábado 14 de enero, en horas de la madrugada, una mujer de 47 años y su hijo, de 17, fueron víctimas de un violento asalto en Capital. Tres ladrones, todos con armas en mano, entraron a su casa, los ataron y les colocaron fundas de almohadas en los rostros para que no vieran nada.

Ocupación mínima y costos en alza Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Tragedia en el B° Frondizi Dolor por el motociclista que murió tras ser atropellado por un colectivo en Capital

Los delincuentes, teniendo a la familia sometida, los amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones, apoyándoles las armas en la cabeza. Tras vivir una pesadilla durante casi 30 minutos, los malvivientes huyeron con celulares, dinero en efectivo, ropa variada, entre otros elementos.

Pero no fue lo único que ocurrió durante el asalto. Ahora la Justicia investiga si la mujer fue abusada sexualmente por uno de los tres ladrones que cometieron el hecho. Según fuentes del caso, este le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas antes de huir.

La mujer, al momento de radicar la denuncia, relató el abuso, pero en aquella ocasión pidió que no se investigara. Ahora confirmaron que la damnificada está siendo contenida y que la causa se analiza en profundidad para determinar cuál de los tres malvivientes fue el autor.

Hay detenidos por este hecho. Personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad detuvo a dos de los tres sujetos: un menor -que quedó a disposición del Juzgado de Menores- y un mayor, identificado como Agustín Emanuel Vila.

Vila tuvo la audiencia de formalización en su contra este lunes. En esta ocasión solo se le imputó el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Por pedido de la fiscalía, el juez Juan Gabriel Meglioli le dictó la prisión preventiva por el plazo de 20 días.

El joven Vila no cuenta con condenas previas, pero sí está siendo investigado por un hurto ocurrido en noviembre de 2025. Fue asistido por la defensora oficial Sandra Leveque.

Según miembros de la Justicia, vecinos y comerciantes de la zona aportaron cámaras de seguridad y, con ese material, lograron identificar a los tres delincuentes. Uno de ellos llevaba una mochila y, tras los allanamientos, a Vila le secuestraron ese elemento.

Cabe destacar que estos ladrones también habrían cometido otro robo en la vivienda colindante.