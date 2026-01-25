domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia en el B° Frondizi

Dolor por el motociclista que murió tras ser atropellado por un colectivo en Capital

El siniestro vial ocurrió el último viernes en el interior del barrio Frondizi. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, pero falleció a los pocos minutos. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida.

Por David Cortez Vega
image
Lee además
identificaron al motociclista fallecido en el accidente de transito con un colectivo en capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
capital: un colectivo atropello a un motociclista y lo mato
Siniestro vial

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Horas después se conoció que la víctima fue identificada como Lucas González. En las redes sociales, allegados indicaron que era padre de una niña. Tras conocerse la noticia, familiares y amigos expresaron su dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales. “Descansá en paz, Lucas. Muchas fuerzas a la familia”, escribió un usuario, mientras que otros lo recordaron como “un buen chico” y enviaron palabras de consuelo a sus seres queridos.

El caso

El siniestro se produjo alrededor de las 18:15 en la intersección de calles Saúl Quiroga y Jorge Darío Bence, en el barrio Frondizzi. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, el colectivo interno 93 de la línea 407, perteneciente a la empresa Transporte Público Albardón S.R.L., circulaba por Jorge Darío Bence de sur a norte cuando fue impactado en su lateral derecho por una motocicleta Gillera VC 200 cc, conducida por Gonzalez, que transitaba por calle Saúl Quiroga.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta quedó atrapada debajo del colectivo, mientras que el conductor del rodado menor salió despedido y quedó tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad, especialmente en la cabeza. Aunque fue trasladado con vida al hospital, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, personal de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes. Los investigadores constataron huellas de frenada y signos de efracción, elementos clave para la reconstrucción de la mecánica del choque.

Por el hecho quedó detenido Jonathan Omar Cortez, de 39 años, conductor del colectivo, domiciliado en Albardón, quien fue alojado en los calabozos de la Comisaría 27ª. La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Intervienen en la causa el fiscal de turno Francisco Micheltorena (subrogando a Adolfo Díaz) y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.

Temas
Seguí leyendo

Un motociclista de 29 años terminó en el hospital tras chocar con una camioneta Toyota

En Caucete investigan un presunto caso de abuso sexual denunciado por una mujer, tras una fiesta

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

En una complicada Ruta 40 Norte, chocaron dos vehículos y una ambulancia auxilió a un conductor herido

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jovenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de chimbas y hay preocupacion entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Pablo Yamamoto y Lucila Riofrío, gestor y curadora de la muestra respectivamente. video
Entrada libre y gratuita

Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones video
De abajo

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026
Galería de fotos

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026