sábado 24 de enero 2026

La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

El operativo policial fue de la Brigada Oeste de Investigaciones, la que con su personal recuperó objetos que habían sido sustraídos y vinculó al sospechoso con otros golpes delictivos en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Un impactante operativo policial en Rivadavia terminó no solo con el esclarecimiento de una seguidilla de robos que afectaron a una institución deportiva sanjuanina, sino también con el mayor secuestro de droga registrado en lo que va del año en la provincia. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste y derivó en la detención de un menor de edad, señalado como el autor de los hechos.

La investigación se inició tras varios robos ocurridos en la sede de la Fundación Tweety, vinculada a la Unión Vecinal del barrio Camus, entre el 24 y 31 de diciembre y el 14 de enero pasado. Los ilícitos habían generado fuerte preocupación en la comunidad, ya que afectaron directamente a un club y escuela deportiva, provocando importantes pérdidas materiales.

image

Luego de una minuciosa tarea de seguimiento y monitoreo, que se extendió desde el barrio Camus hasta La Bebida, los investigadores lograron identificar al presunto responsable. Con las pruebas reunidas, se realizaron allanamientos simultáneos en el barrio Sierras de Marquesado, donde se confirmó la magnitud de los robos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una gran cantidad de elementos sustraídos, entre ellos reflectores, prendas deportivas identificatorias de una escuela de fútbol, 14 chalecos deportivos, 6 pelotas, 2 bolsos porta equipos, además de teléfonos celulares, una consola PlayStation 3, una amoladora y una motoguadaña, dando cuenta del fuerte impacto que los robos habían tenido en instituciones y comercios de la zona.

Sin embargo, lo más llamativo del operativo fue el hallazgo de una enorme cantidad de estupefacientes en distintos domicilios del mismo barrio. En el lugar se incautaron 31 plantas de cannabis, tres plantas adicionales de grandes dimensiones, 63 cigarrillos de armado casero con marihuana, una bolsa con semillas de cannabis y más de 200 gramos de sustancia vegetal, lo que motivó la intervención inmediata de Drogas Ilegales y de la Fiscalía Federal de San Juan. Desde la fuerza calificaron el procedimiento como “de gran envergadura”, destacando que se trata de uno de los secuestros más importantes del año.

image

Como resultado del operativo fue aprehendido un menor, identificado por sus iniciales G. I. R., quien por disposición judicial fue trasladado al C.A.D.. Además, se constató que el joven estaría vinculado a al menos dos robos más cometidos recientemente en La Bebida, donde habría desvalijado una barbería y una distribuidora recién inaugurada.

Durante los allanamientos, una vecina aportó un dato clave al declarar que el menor le había vendido bebidas alcohólicas y energizantes días antes, mercadería que coincidiría con productos denunciados como robados de una distribuidora local, ampliando aún más el alcance de la causa.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia y la Fiscalía Federal, mientras no se descartan nuevas detenciones y más allanamientos. Desde la Policía destacaron el trabajo coordinado de la Brigada Oeste, que permitió recuperar bienes robados, esclarecer múltiples delitos y sacar de circulación una importante cantidad de droga, en una causa que ya es considerada una de las más resonantes de los últimos meses en Rivadavia.

