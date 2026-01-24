sábado 24 de enero 2026

Tiempo en Mendoza

Mate, buena onda y cuarteto: con la ilusión a cuestas, así partía Unión rumbo al estadio de FADEP

Unión de Villa Krause se juega el alma en Mendoza ante FADEP. Con el apoyo de su gente a la distancia, el Azul busca sellar el pase a la final del Regional Amateur. Tiempo de San Juan ya está en tierra mendocina para traerte todos los detalles de una tarde que promete ser histórica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ambiente es de final, de esas que se juegan con el cuchillo entre los dientes pero con el corazón templado. Unión de Villa Krause ya respira el aire de los cruces decisivos y esta tarde, desde las 18hs, se verá las caras ante Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) por la semifinal de vuelta del Torneo Regional Amateur.

El plantel que comanda la ilusión del pueblo "Azul" arribó el viernes por la tarde y, luego de una noche de descanso en el Hostel de los Andes, arrancó el día con la energía bien arriba. Un buen desayuno, mucho mate y buena onda, asi así arrancó la mañana el plantel de Juan Colarte. El grupo se mostró unido y relajado, reflejando la confianza de quien sabe que el trabajo a conciencia ya está hecho.

Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo en Mendoza Mate, buena onda y cuarteto: Unión partió con ilusión al estadio de FADEP EL Azul enfrentará a FADEP desde las 18hs, por la semifinal de la Zona Cuyo del Regional Amateur."
View this post on Instagram

Tiempo de San Juan ya se encuentra instalado en la provincia vecina para realizar una cobertura total del encuentro, acompañando cada movimiento de la delegación rawsina.

El cronograma está marcado a fuego: a las 15:50, el micro partió rumbo al predio de FADEP. El trayecto es corto, ya que unos 20 minutos aproximadamente separan el hostel de Unión del escenario donde se definirá la historia. El equipo llega enfocado, sabiendo que restan solo 90 minutos para quedar a un paso del gran objetivo. La ida fue para el Azul.

Las fotos

