Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

Miguel Ángel Borja protagonizó uno de los giros más sorpresivos del mercado de pases. Después de semanas de espera y con todo encaminado para convertirse en refuerzo de Cruz Azul, el delantero colombiano finalmente no firmó con el conjunto mexicano y continuará su carrera en el exterior.

¡Arranca la acción! Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

Regional Amateur "Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

El atacante, con pasado reciente en River, había llegado a México el 28 de diciembre de 2025 y durante casi un mes se mantuvo entrenando por separado, aguardando que se destrabara una situación clave: la liberación de un cupo de extranjero que el club necesitaba para poder inscribirlo.

Sin embargo, el tiempo pasó y la resolución nunca llegó. La dirigencia de Cruz Azul no logró concretar la salida de uno de los futbolistas extranjeros del plantel, un trámite que se estiró más de lo esperado y terminó por frustrar la contratación.

Ante ese escenario, Borja decidió empezar a escuchar otras propuestas y, finalmente, comunicó públicamente que la chance de sumarse a La Máquina ya era cosa del pasado. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció el esfuerzo del club y explicó los motivos de su salida.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, escribió el colombiano.

Y cerró con un mensaje de despedida: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

Horas después de ese comunicado, el delantero encontró club rápidamente y fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo, confirmando así su continuidad en el fútbol internacional tras el frustrado pase a Cruz Azul.