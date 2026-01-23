viernes 23 de enero 2026

Fútbol

Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

Pese a que parecía que su futuro estaba en Cruz Azul, Miguel Borja cambió de rumbo a último momento: el club mexicano no logró liberar el cupo de extranjeros y el delantero colombiano fue anunciado rápidamente por una institución del exterior.

Miguel Ángel Borja protagonizó uno de los giros más sorpresivos del mercado de pases. Después de semanas de espera y con todo encaminado para convertirse en refuerzo de Cruz Azul, el delantero colombiano finalmente no firmó con el conjunto mexicano y continuará su carrera en el exterior.

El atacante, con pasado reciente en River, había llegado a México el 28 de diciembre de 2025 y durante casi un mes se mantuvo entrenando por separado, aguardando que se destrabara una situación clave: la liberación de un cupo de extranjero que el club necesitaba para poder inscribirlo.

Sin embargo, el tiempo pasó y la resolución nunca llegó. La dirigencia de Cruz Azul no logró concretar la salida de uno de los futbolistas extranjeros del plantel, un trámite que se estiró más de lo esperado y terminó por frustrar la contratación.

Ante ese escenario, Borja decidió empezar a escuchar otras propuestas y, finalmente, comunicó públicamente que la chance de sumarse a La Máquina ya era cosa del pasado. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció el esfuerzo del club y explicó los motivos de su salida.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, escribió el colombiano.

Y cerró con un mensaje de despedida: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

Horas después de ese comunicado, el delantero encontró club rápidamente y fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo, confirmando así su continuidad en el fútbol internacional tras el frustrado pase a Cruz Azul.

