Hockey sobre césped, vóley y waterpolo en el Dique Punta Negra, las cargada agenda deportiva para este finde largo en San Juan

Durante el fin de semana del viernes 20 al martes 24 de marzo de 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

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A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Centro de Educación Física N° 20 – Santa Lucía

El gran espacio deportivo, conocido popularmente como ‘La Granja’, contará con varias actividades programadas. El detalle es el siguiente.

Hockey sobre césped: el sábado 21 de marzo entre las 14 y 22 horas, continuidad del campeonato de Mamis Hockey, organizado por Primera Agrupación Civil de Mamis Hockey. El

domingo 22 de marzo, de 9 a 12 horas, continuidad del campeonato apertura de hockey, organizado por Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. También el domingo 22, pero de 13 a 22 horas, continuidad del torneo de Liga Social.

Vóley: continuidad de Liga Femenina, organizado por Liga Social de Vóley Femenino, este sábado 21 de marzo entre las 14 y 21 horas.

Velódromo Vicente Alejo Chancay – Pocito

El recinto multipropósito también cuenta con actividades programadas. El detalle es el siguiente.

Balonmano: el domingo 22 de marzo, desde las 18 hasta 21 horas aproximadamente, se disputarán las finales femenina y masculina de la Liga Social de Handball 2026.

Estadio Aldo Cantoni – Capital

El Coloso del Parque de Mayo también tendrá actividades deportivas durante el receso. El detalle es el siguiente.

Kick Boxing: el domingo 22 de marzo se celebrará el Race Warriors 2026. Es un evento internacional, que se llevará a cabo desde las 11 a 22 horas. La organización está a cargo de Asociación Marcial SEGUI-DO. Se aguarda la presencia de 150 participantes, oriundos de San Juan, otras provincias argentinas e inclusive países aledaños como Chile, por ejemplo. El pesaje oficial será el sábado 21, entre las 12 y 14 horas, en la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni.

Waterpolo ‘Torneo Punta Negra – Edición Triásica’

La novedad del fin de semana será esta competencia que se disputará el domingo 22 de marzo, entre las 10 y 18 horas, en el interior del Dique Punta Negra. Es un torneo en modalidad beach y sin precedentes en la provincia. Además de sanjuaninos, habrá presentes atletas de Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Más información en el siguiente enlace (sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-03-18/66645-el-dique-punta-negra-sera-escenario-de-un-inedito-torneo-de-waterpolo)

Natación

San Juan será sede este fin de semana de tres distintos y grandes eventos referidos a la disciplina. Es el caso del Campeonato Argentino Máster de Natación en El Palomar; la tercera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas en Punta Negra; y del Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas, también en el espejo de agua ubicado en Zonda.

Automovilismo

Raid Latinoamericano de Autos antiguos y clásicos

Tras las exitosas experiencias anteriores, la tercera edición de este evento se celebrará en San Juan desde el viernes 20 al lunes 23 de marzo, con organización de Asociación Civil Amigos Automóviles Antiguos. El cronograma completo es el siguiente.

Viernes 20: a las 18 horas, concentración de autos; a las 19, concierto de La Camerata San Juan en la explanada de Teatro del Bicentenario.

Sábado 21: entre las 18 y 21 horas, acreditación y exposición gratuita de autos antiguos en Plaza Santa Lucía.

Domingo 22: a las 8 horas, concentración; a las 10, largada de caravana de autos. El recorrido iniciará desde las puertas del Velódromo Vicente Alejo Chancay. Los autos se dirigirán a Capital, Rivadavia y continuarán hacia Autódromo El Zonda – Eduardo Copello. En el interior realizarán giros a la pista; a las 14 horas, almuerzo en Dique Punta Negra.

Lunes 23: de 11 a 13 horas, exposición gratuita de autos antiguos en Parque Rivadavia. Al término, caravana rumbo a Departamento San Martín para almuerzo y degustación de vinos en bodega a las 14 horas.

Kitesurf

Campeonato Argentino de Big Air 2026

La primera fecha del torneo nacional se disputará entre el sábado 21 y martes 24 de marzo, en Bahía de los Troncos, Dique Cuesta del Viento, Departamento Iglesia. La organización corresponde a Asociación Argentina de Kitesurf. El inicio de la competencia en cada día está previsto a las 12 horas, pero depende de las condiciones de viento.

Ciclismo en ruta

Libres y Máster: el campeonato sanjuanino 2026 finalizará este sábado 21 de marzo. Las carreras se realizarán en el Departamento Caucete. La concentración será a las 15 horas, y la largada desde las 16, con punto de referencia el local comercial de Galdámez Motos en Ruta 270. El evento es organizado por Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster.