viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Anotá

Hockey sobre césped, vóley y waterpolo en el Dique Punta Negra, las cargada agenda deportiva para este finde largo en San Juan

Entre el viernes 20 y martes 24 de marzo 2026, las competencias deportivas varían entre hockey sobre césped, balonmano, vóley, kick boxing, waterpolo, natación, ciclismo en ruta, Kitesurf, entre otros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa hockey sobre patines.&nbsp;

Foto: Prensa hockey sobre patines. 

Durante el fin de semana del viernes 20 al martes 24 de marzo de 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

Lee además
mauritania, el rival de la scaloneta: se apodan los leones, no conocen los mundiales y llegaron a ubicarse en el puesto 200 del ranking
Los secretos

Mauritania, el rival de la Scaloneta: se apodan los leones, no conocen los mundiales y llegaron a ubicarse en el puesto 200 del ranking
tobias martinez vuelve a escena en la plata y quiere ser protagonista en el tc pick up
Automovilismo

Tobías Martínez vuelve a escena en La Plata y quiere ser protagonista en el TC Pick Up

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Centro de Educación Física N° 20 – Santa Lucía

El gran espacio deportivo, conocido popularmente como ‘La Granja’, contará con varias actividades programadas. El detalle es el siguiente.

Hockey sobre césped: el sábado 21 de marzo entre las 14 y 22 horas, continuidad del campeonato de Mamis Hockey, organizado por Primera Agrupación Civil de Mamis Hockey. El

domingo 22 de marzo, de 9 a 12 horas, continuidad del campeonato apertura de hockey, organizado por Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. También el domingo 22, pero de 13 a 22 horas, continuidad del torneo de Liga Social.

Vóley: continuidad de Liga Femenina, organizado por Liga Social de Vóley Femenino, este sábado 21 de marzo entre las 14 y 21 horas.

Velódromo Vicente Alejo Chancay – Pocito

El recinto multipropósito también cuenta con actividades programadas. El detalle es el siguiente.

Balonmano: el domingo 22 de marzo, desde las 18 hasta 21 horas aproximadamente, se disputarán las finales femenina y masculina de la Liga Social de Handball 2026.

Estadio Aldo Cantoni – Capital

El Coloso del Parque de Mayo también tendrá actividades deportivas durante el receso. El detalle es el siguiente.

Kick Boxing: el domingo 22 de marzo se celebrará el Race Warriors 2026. Es un evento internacional, que se llevará a cabo desde las 11 a 22 horas. La organización está a cargo de Asociación Marcial SEGUI-DO. Se aguarda la presencia de 150 participantes, oriundos de San Juan, otras provincias argentinas e inclusive países aledaños como Chile, por ejemplo. El pesaje oficial será el sábado 21, entre las 12 y 14 horas, en la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni.

Waterpolo ‘Torneo Punta Negra – Edición Triásica’

La novedad del fin de semana será esta competencia que se disputará el domingo 22 de marzo, entre las 10 y 18 horas, en el interior del Dique Punta Negra. Es un torneo en modalidad beach y sin precedentes en la provincia. Además de sanjuaninos, habrá presentes atletas de Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Más información en el siguiente enlace (sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-03-18/66645-el-dique-punta-negra-sera-escenario-de-un-inedito-torneo-de-waterpolo)

Natación

San Juan será sede este fin de semana de tres distintos y grandes eventos referidos a la disciplina. Es el caso del Campeonato Argentino Máster de Natación en El Palomar; la tercera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas en Punta Negra; y del Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas, también en el espejo de agua ubicado en Zonda.

Automovilismo

Raid Latinoamericano de Autos antiguos y clásicos

Tras las exitosas experiencias anteriores, la tercera edición de este evento se celebrará en San Juan desde el viernes 20 al lunes 23 de marzo, con organización de Asociación Civil Amigos Automóviles Antiguos. El cronograma completo es el siguiente.

Viernes 20: a las 18 horas, concentración de autos; a las 19, concierto de La Camerata San Juan en la explanada de Teatro del Bicentenario.

Sábado 21: entre las 18 y 21 horas, acreditación y exposición gratuita de autos antiguos en Plaza Santa Lucía.

Domingo 22: a las 8 horas, concentración; a las 10, largada de caravana de autos. El recorrido iniciará desde las puertas del Velódromo Vicente Alejo Chancay. Los autos se dirigirán a Capital, Rivadavia y continuarán hacia Autódromo El Zonda – Eduardo Copello. En el interior realizarán giros a la pista; a las 14 horas, almuerzo en Dique Punta Negra.

Lunes 23: de 11 a 13 horas, exposición gratuita de autos antiguos en Parque Rivadavia. Al término, caravana rumbo a Departamento San Martín para almuerzo y degustación de vinos en bodega a las 14 horas.

Kitesurf

Campeonato Argentino de Big Air 2026

La primera fecha del torneo nacional se disputará entre el sábado 21 y martes 24 de marzo, en Bahía de los Troncos, Dique Cuesta del Viento, Departamento Iglesia. La organización corresponde a Asociación Argentina de Kitesurf. El inicio de la competencia en cada día está previsto a las 12 horas, pero depende de las condiciones de viento.

Ciclismo en ruta

Libres y Máster: el campeonato sanjuanino 2026 finalizará este sábado 21 de marzo. Las carreras se realizarán en el Departamento Caucete. La concentración será a las 15 horas, y la largada desde las 16, con punto de referencia el local comercial de Galdámez Motos en Ruta 270. El evento es organizado por Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster.

Seguí leyendo

Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la última lista de la selección argentina antes del Mundial

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

La AFA, sede de otro escándalo: el árbitro Lobo Medina, en la mira por manipulación de resultados

Ejecutaron en público a un luchador iraní de 19 años: era medallista y su caso sacude al deporte mundial

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

¿Argentina es bicampeón de la Finalíssima? Qué dijo la CONMEBOL

De San Juan a la albiceleste: dos jugadores de Universitario fueron convocados a Los Pumitas M18

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el semillero sanjuanino, en los ojos de river: la revolucionaria visita del millo y que buscan de las nuevas promesas video
Oportunidad

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan
En las redes

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
 La ampliación de la línea de 500 kV en San Juan enfrenta intereses cruzados entre inversión privada, control provincial y acceso al sistema eléctrico.
Minería y energía

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

El Acueducto Gran Tulum, obra clave para los sanjuaninos, en medio de una investigación por los caños.
Investigación

Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo
En Rawson

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año
Relevamiento

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año