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Primera Nacional

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

El Verdinegro recibe este viernes a un rival directo que llega invicto y en la parte alta de la tabla. Con la necesidad de sumar, el Verdinegro busca hacerse fuerte en casa ante un San Martín de Tucumán que atraviesa un gran momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín de San Juan afronta este viernes 20 de marzo un compromiso exigente por la Primera Nacional cuando reciba en el estadio Hilario Sánchez a su homónimo de Tucumán, en el marco de la sexta fecha del campeonato.

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El encuentro, que se jugará en horario nocturno en Concepción, pondrá frente a frente a dos equipos con presentes bien distintos. El Verdinegro llega con una campaña irregular, con pocos puntos en el arranque del torneo y la necesidad urgente de empezar a sumar para no quedar relegado en la tabla.

Del otro lado estará un San Martín de Tucumán que atraviesa un gran momento. El conjunto tucumano se mantiene invicto en el certamen y se ubica en los primeros puestos de su zona, consolidándose como uno de los principales protagonistas en este inicio de temporada.

El equipo sanjuanino viene de una derrota en la fecha pasada, resultado que encendió algunas alarmas puertas adentro. Por eso, el duelo de este viernes aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza, sobre todo jugando ante su gente, donde históricamente ha sabido hacerse fuerte.

En cuanto al historial reciente, el “Santo” tucumano llega con ventaja: no perdió en los últimos enfrentamientos entre ambos y ha sabido imponerse en duelos cerrados y de pocas diferencias. Esa tendencia marca también el tono de un cruce que suele ser parejo y muy disputado.

En lo futbolístico, se espera un partido intenso, con mucho en juego desde lo anímico y lo posicional. San Martín de San Juan intentará tomar la iniciativa y hacerse protagonista, mientras que los tucumanos apostarán a su solidez y al buen momento colectivo para sostener el invicto.

Así, en Concepción, se vivirá un nuevo capítulo del duelo de “Santos”, con puntos importantes en juego y la promesa de un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en el campeonato.

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