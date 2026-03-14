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San Martín

El uno por uno de la derrota frente a la Crema

El Verdinegro cayó por la mínima ante Atlético Rafaela y sigue sin poder sumar de visitante. No hubo puntos altos. Los puntajes del equipo de Ariel Martos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Velazco (5): durante el empate en el partido controlo muy bien el termómetro. Estuvo bien en los centros y para sacar rápido para salir de contragolpe. El rival cabeceó solo y nada pudo hacer en el gol de Rafaela.

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Osores (5): se lo notó incómodo para salir ante la presión del local. Se defendió.

Zuliani (4): no se destacó como en otros partidos. Defendió más de lo que atacó. Terminó siendo amonestado por llegar tarde a la pelota y chocar a su rival.

Murillo (5): cumplió. Trató de ser vertical por la derecha, pero en muchas jugadas quedó un poco lejos de su marca, lo que lo obligó a correr el doble. Fue otro de los amonestados del partido.

Pelaitay (4): hubo mucho trabajo en el medio. El capitán sanjuanino trató de hacerse de la pelota en el círculo central, pero la presión encima de Rafaela y la cancha no ayudó para que jugara más suelto.

Aguilera (4): incómodo al momento de despejar y sin control para poner la pelota al piso. Se fue reemplazado por una molestia. En su lugar entró Marchio.

Hachen (6): quizás, uno de los puntos más altos del equipo verdinegro. Hizo un buen partido, metió en la mitad cuando hizo necesario y hasta probó de afuera en varias oportunidades.

Jaurena (4): jugó un poco tapado. No pudo tener la pelota en sus pies como es característico y llegó tarde en muchas jugadas que terminaron siendo infracción.

Fúnez (6): otro de lo mejor de Martos en el campo. Si bien no estuvo fino en el remate por alguna que otra pierna de la Crema, buscó, pidió y estuvo siempre en área. No se le dio esta vez. Sumó una amarilla.

S. González (5): creó hasta donde lo dejaron. Los espacios no permitieron mucho, pero el Pulpito buscó asociaciones. Colaborativo para bajar a defender. Tuvo un buen primer tiempo y se fue apagando cuando perdió la pelota.

Mercado: recibió una amarilla. Se lo vio muy cerca de los rivales e intentó despegarse cuando le llegaba la pelota, pero el juego reducido hizo que no pueda dominar. Se fue reemplazado

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