San Martín se durmió y Rafaela se lo ganó sobre la hora con un cabezazo

San Martín volvió a tropezar en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Ariel Martos cayó 1-0 ante Rafaela por la fecha 5 del ascenso y sumó su segunda derrota consecutiva. En la próxima recibirá a al Santo tucumano.

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Pese a los choques y las amarillas, el Verdinegro hizo un partido correcto durante gran parte de la noche, pero pagó caro una desconcentración en el cierre. Cuando todo indicaba que el encuentro terminaba sin goles, apareció Protti en el área chica de Velazco para conectar de cabeza y darle la victoria a la Crema sobre la hora.

Hasta ese momento, San Martín había mostrado una imagen competitiva, con orden y algunas aproximaciones, aunque volvió a evidenciar su principal problema: la falta de contundencia en los metros finales. Esa dificultad para cerrar las jugadas terminó inclinando el resultado a favor del local.

El golpe se suma al de la fecha anterior, cuando el conjunto sanjuanino había caído 2-1 frente a Tristán Suárez también de visitante, por lo que el equipo de Martos no pudo recuperarse.

Con este resultado, San Martín se ubica en el puesto 12 con 4 puntos, lejos por ahora de la zona de los punteros en el arranque del campeonato.

Pensando en lo que viene, los de Martos tendrán que trabajar pensando en su homónimo tucumano, su próximo rival de la Zona B. Estos se cruzarán el viernes desde las 21.30hs en el Hilario Sánchez.