Santi Barrera y un grito de desahogo: fue clave en el triunfo de la Reserva y "pide" volver a Primera

Santiago Barrera demostró con gol. Después del golpe que significó quedar afuera del plantel de Primera por decisión de Ariel Martos tras un acto de indisciplina, el delantero sanjuanino volvió a escena en la Reserva y no falló. Fue titular ante Ferro y necesitó apenas unos minutos para empezar a cambiar la imagen de su presente.

Torneo Proyección Con un gol de Barrera que vio la roja, la Reserva de San Martín le ganó a Ferro y sumó los primeros puntos

La jugada fue tan rápida como efectiva. En el predio Emmanuel Mas, la pelota llegó por la derecha a través de un centro al área, Barrera amagó, giró y definió de zurda para estampar el 1-0. Un gol que gritó con el alma: corrió hasta el córner, apretó los puños y se abrazó con sus compañeros en un claro desahogo. No era uno más, era el respiro que necesita, en el momento justo.

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El tanto llegó en un momento clave. El castigo no había caído bien y el delantero tuvo que volver a empezar, bajar un escalón y demostrar. San Martín ganó y él fue clave en la victoria 2-1. Estuvo participativo y activo en el frente de ataque.

Aunque el cierre no fue el ideal, ya que vio la roja por doble amarilla en los últimos minutos, su actuación dejó un mensaje claro: está vigente, está listo y quiere otra oportunidad en Primera.