martes 10 de marzo 2026

Sorpresa en Concepción

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

El delantero de San Martín volvió a ser apartado del plantel profesional tras un nuevo acto de indisciplina. El entrenador Ariel Martos explicó la decisión y remarcó que, pese a las condiciones del jugador, en el fútbol profesional "hay normas que deben respetarse".

Por Redacción Tiempo de San Juan
10

Santiago Barrera volvió a quedar en el ojo de la tormenta en Concepción. El delantero de San Martín fue apartado del plantel profesional y bajado a la Reserva luego de un nuevo episodio de indisciplina, una decisión que el entrenador Ariel Martos contó públicamente este lunes.

En diálogo con Fútbol TV, el técnico del Verdinegro se refirió al caso del atacante y dejó en claro que, pese a valorar su talento, la disciplina dentro del grupo es un punto innegociable. “Barrera arrancó la pretemporada con nosotros y venía haciendo una buena pretemporada. Es un jugador que me gusta muchísimo. Ha tenido un acto de indisciplina, por llamarlo de alguna manera, y por eso está entrenando con Reserva”, explicó Martos.

El entrenador también reconoció que la determinación no fue fácil, aunque remarcó que el orden del plantel debe estar por encima de cualquier situación individual. “A pesar de no conocerlo mucho, me genera tristeza. Es un chico con muchas condiciones y estos datos de indisciplina no condicen con lo que es el fútbol profesional. Son cosas que él tiene que corregir”, sostuvo.

En ese sentido, el DT fue contundente al justificar la medida disciplinaria: “Me parece un pibe excelente y muy buen jugador, pero dentro de un plantel profesional hay normas que hay que respetar. Ley pareja. Si no la hago respetar con él, el grupo se me va de las manos. Lamentablemente tuve que bajarlo a Reserva”.

Antecedentes

No es la primera vez que Barrera atraviesa una situación similar en el club de Concepción. El primer episodio de alto perfil ocurrió en mayo de 2024, cuando el delantero -que había logrado ganarse un lugar en el equipo titular- fue apartado del plantel por un acto de indisciplina. En aquel momento pasó de ser una pieza importante a quedar fuera de las convocatorias, lo que derivó en su regreso temporal a la Reserva.

La historia se repitió en julio de 2025, ya con Leandro “Pipi” Romagnoli como entrenador. Tras haber sido promovido nuevamente al plantel profesional luego de un gran semestre en Reserva, el atacante volvió a quedar al margen por un nuevo episodio disciplinario.

Un goleador con proyección

Más allá de estas situaciones, Barrera es considerado uno de los juveniles con mayor proyección del club. Durante el primer semestre de 2025 fue el goleador de la Reserva con 10 tantos, incluidos dobletes destacados ante Lanús y Rosario Central.

Su presencia en el plantel profesional, sin embargo, ha sido intermitente. En la temporada 2025/2026 disputó 6 partidos con el primer equipo y marcó un gol, mientras que en el Torneo Clausura 2025 sumó 171 minutos en seis encuentros.

Pese a los altibajos, en enero de 2026 el club decidió apostar por su futuro y extendió su contrato hasta diciembre de 2027, en medio de rumores de interés de otras instituciones.

