martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo ciclo

El once titular que piensa Coudet para su debut en River

El entrenador perfila el equipo para enfrentar a Huracán en su primer partido al mando. Mantendría la base que utilizaba Gallardo y la principal novedad sería el posible regreso de Juan Fernando Quintero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
eduardo-coudet_862x485

Tras casi una semana de trabajo al frente del plantel, Eduardo Coudet comienza a definir el equipo que saldrá a la cancha en su debut como entrenador de River. El estreno será este jueves frente a Huracán y la práctica táctica de este martes será determinante para terminar de pulir los últimos detalles del once.

Lee además
coudet arranca en river con problemas: cuatro bajas clave para el debut ante huracan
Ausencias

Coudet arranca en River con problemas: cuatro bajas clave para el debut ante Huracán
la advertencia de eduardo coudet en su presentacion como dt de river: no vine a un cumpleanos
Mundo millonario

La advertencia de Eduardo Coudet en su presentación como DT de River: "No vine a un cumpleaños"

La idea del “Chacho” no es patear el tablero. Por el contrario, buscará sostener gran parte de la base que venía utilizando Marcelo Gallardo en los últimos partidos, aunque con algunos ajustes puntuales en nombres y en el funcionamiento del equipo.

Durante los primeros días de trabajo en el River Camp, el cuerpo técnico hizo especial hincapié en el aspecto físico y en generar un cambio anímico dentro del grupo. Aprovechando el parate del torneo, el plantel atravesó jornadas intensas, con ejercicios orientados a instalar uno de los sellos característicos de los equipos de Coudet: presión alta, dinámica y ritmo sostenido.

En cuanto a la formación, la principal novedad podría ser la vuelta de Juan Fernando Quintero. El colombiano dejó atrás su lesión y, tras completar varios entrenamientos con buenas sensaciones, aparece con chances de regresar directamente a la titularidad.

De confirmarse su presencia desde el arranque, ocuparía el lugar del juvenil Ian Subiabre en la zona de creación. Su ingreso aportaría pausa y claridad en los últimos metros para abastecer a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Con estas variantes, el River de Coudet empieza a tomar forma de cara al duelo ante Huracán, que marcará el inicio oficial de una nueva etapa en el club.

La probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Temas
Seguí leyendo

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para asumir como DT de River: "No esperaba el llamado, se dio todo rápido"

El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

Enorme convocatoria en el campeonato sanjuanino de bicicross

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Chiqui Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
barrera, otra vez a reserva por indisciplina: si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos
Sorpresa en Concepción

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Te Puede Interesar

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios
Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios