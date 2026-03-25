miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso conmocionante

No tiene brazos ni piernas y lo acusan de asesinato tras una discusión

Es un deportista que fue campeón de cornhole y su historia había conmovido a todo Estados Unidos. Está imputado por dispararle a un pasajero dentro de un auto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dayton Webber, el jugador profesional de cornhole que fue detenido acusado de asesinato.

Dayton Webber, el jugador profesional de cornhole que fue detenido acusado de asesinato.

Un jugador profesional de cornhole conocido por practicar la actividad con destreza a pesar de no tener brazos ni piernas, fue detenido en Estados Unidos, acusado de haber asesinado a un hombre en medio de una discusión. Se trata de Dayton Webber, de 27 años, arrestado en las últimas horas en el estado de Virginia.

Lee además
Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este lunes en San Juan
alerta amarilla por rafagas de 85 km/h: cuando llega el viento sur y a que zonas afectara
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

El joven está señalado como el autor del crimen de Bradrick Wells, también de 27. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el domingo por la noche en Maryland. Webber conducía un vehículo en el que viajaban varias personas cuando comenzó una discusión con Wells, que iba en el asiento delantero.

image

Según informaron las autoridades, en medio de ese conflicto el acusado habría disparado contra la víctima dentro del auto.

Dos testigos que iban en la parte trasera declararon que, después del ataque, Webber detuvo el vehículo y les pidió ayuda para sacar el cuerpo, pero se negaron y escaparon del lugar. Luego alertaron a la Policía.

image

Horas más tarde, un vecino encontró el cuerpo en el patio de una vivienda en Charlotte Hall. Los investigadores confirmaron que se trataba de Wells, quien presentaba heridas de arma de fuego.

El vehículo fue hallado posteriormente en Charlottesville, a unos 240 kilómetros de donde apareció la víctima. Webber fue localizado en un hospital cercano, donde había acudido por un problema de salud, y quedó detenido al recibir el alta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CollinRugg/status/2036205073618051158&partner=&hide_thread=false

Ahora enfrenta cargos por asesinato, agresión y uso de arma de fuego. Por el momento, no se informó el motivo de la discusión.

El caso tomó repercusión por el perfil del acusado. Webber había sido reconocido por competir a nivel profesional pese a la amputación de sus cuatro extremidades, producto de una infección bacteriana que sufrió cuando era bebé.

Temas
Seguí leyendo

Ranking de los 10 autos 0km que podés comprarte a menos de $40.000.000 y con caja automática

Jornada ventosa y con temperatura ideal este lunes en San Juan

Precaución: rige alerta amarilla por viento Zonda en San Juan

Dónde ver y a qué hora juega River del "Chacho" Coudet contra Estudiantes de Rio Cuarto

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Aplicaciones de llamadas internacionales vs operadores móviles: ¿cuál opción es más económica?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alerta amarilla por rafagas de 85 km/h: cuando llega el viento sur y a que zonas afectara
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

En el barrio chino sanjuanino que se hizo tendencia en cuestión de meses, el ramen y los peperos son los favoritos de los clientes. video
Tendencia

El "barrio chino" sanjuanino: la novedad que atrapa a jóvenes con productos virales y sinogramas

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza video
Video

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27
Violento episodio

Apuñalan "a traición" a un joven en Pocito en medio de un "mano a mano"

Te Puede Interesar

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

Por Miriam Walter
El antecedente del “compre local” en minería vuelve al debate justo cuando San Juan busca una nueva ley de proveedores.
Una discusión que vuelve

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina
Vóley

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este lunes en San Juan

Actualizaron los horarios y precios de las entradas en el Parque Provincial Ischigualasto.
Atención

Cambian las tarifas y horarios para recorrer Ischigualasto: el detalle de las novedades