No tiene brazos ni piernas y lo acusan de asesinato tras una discusión

Dayton Webber, el jugador profesional de cornhole que fue detenido acusado de asesinato.

Un jugador profesional de cornhole conocido por practicar la actividad con destreza a pesar de no tener brazos ni piernas, fue detenido en Estados Unidos, acusado de haber asesinado a un hombre en medio de una discusión. Se trata de Dayton Webber, de 27 años, arrestado en las últimas horas en el estado de Virginia.

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El joven está señalado como el autor del crimen de Bradrick Wells, también de 27. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el domingo por la noche en Maryland. Webber conducía un vehículo en el que viajaban varias personas cuando comenzó una discusión con Wells, que iba en el asiento delantero.

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Según informaron las autoridades, en medio de ese conflicto el acusado habría disparado contra la víctima dentro del auto.

Dos testigos que iban en la parte trasera declararon que, después del ataque, Webber detuvo el vehículo y les pidió ayuda para sacar el cuerpo, pero se negaron y escaparon del lugar. Luego alertaron a la Policía.

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Horas más tarde, un vecino encontró el cuerpo en el patio de una vivienda en Charlotte Hall. Los investigadores confirmaron que se trataba de Wells, quien presentaba heridas de arma de fuego.

El vehículo fue hallado posteriormente en Charlottesville, a unos 240 kilómetros de donde apareció la víctima. Webber fue localizado en un hospital cercano, donde había acudido por un problema de salud, y quedó detenido al recibir el alta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CollinRugg/status/2036205073618051158&partner=&hide_thread=false Video posted in January 2024 shows cornhole star Dayton Webber loading and firing a handgun.



Webber is accused of shooting and killing 27-year-old Bradrick Michael Wells in Maryland before driving off with the body in his car.



The American Cornhole League has released the… https://t.co/Jz1wC985bK pic.twitter.com/JUfRm2UgFO — Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2026

Ahora enfrenta cargos por asesinato, agresión y uso de arma de fuego. Por el momento, no se informó el motivo de la discusión.

El caso tomó repercusión por el perfil del acusado. Webber había sido reconocido por competir a nivel profesional pese a la amputación de sus cuatro extremidades, producto de una infección bacteriana que sufrió cuando era bebé.