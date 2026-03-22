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Sin pelos en la lengua

La sinceridad de Coudet tras el triunfo de River: "El partido fue malísimo"

El Chacho habló en conferencia de prensa tras la victoria 2-0 del Millonario en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Eduardo "Chacho" Coudet habló en conferencia de prensa luego del triunfo 2-0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en la cual describió el encuentro como "malísimo" y "feo" pese a conseguir su tercer triunfo de manera consecutiva desde su asunción.

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"Sabíamos que iba a ser un partido más de pelea que de juego. Se hizo un partido de mucha fricción, muy trabado. Era importante sacar los tres puntos. Si hay que pelear, tenemos que pelear. No tenemos las características para pelear pero lo logramos sacar adelante", inició el Chacho y agregó: "En conclusión, el partido fue malísimo. Para mi verlo desde afuera el partido fue malísimo, pero nos llevamos de un partido malísimo los tres puntos y nos adaptamos a lo que pedía el partido -porque se van a dar partido así".

"Terminan siendo campos muy difíciles, más para las características de nuestros jugadores, pero nos adaptaremos. No es fácil pero desde que llegamos jugar tres y ganar tres, dos fuera de casa", explicó el exentrenador de Alaves destacando también a juveniles como Subiabre y Galván, más acostumbrados a otra clase de juegos.

De cara a lo que se le viene al Millonario, Coudet paró la pelota y confirmó que piensa primero en darle licencia a su plantel (salvo aquellos convocados por sus seleccionados nacionales) para que recobren energías de cara a los desafíos que tendrá por delante: "En un rato pondremos la cabeza de que nos toca enfrentar un Belgrano, dentro de dos semanas, que viene jugando muy bien con Zielinski hace mucho tiempo. Los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días que hace mucho no tienen un buen descanso".

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