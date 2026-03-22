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Feriado

Jornada ventosa y con temperatura ideal este lunes en San Juan

Se espera una jornada templada, con nubosidad variable y viento intenso durante la madrugada. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El inicio de la semana en San Juan estará marcado por condiciones estables, aunque con presencia de nubosidad variable a lo largo del día. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 23 de marzo se presentará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y noche se espera un leve incremento de la nubosidad.

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En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima cercana a los 11 grados en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados por la tarde, configurando una jornada templada.

El viento será uno de los factores a tener en cuenta, especialmente durante la madrugada, cuando se registrarán velocidades de entre 32 y 41 km/h desde el sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá, manteniéndose leve a moderada durante el resto del día.

La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10% en la madrugada y nula en el resto de la jornada.

De esta manera, el lunes se perfila con tiempo relativamente estable, aunque con presencia de viento en las primeras horas y cielo algo nublado durante gran parte del día.

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