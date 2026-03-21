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Buena nueva

Apareció el mendocino intensamente buscado en San Juan: ¿dónde estaba?

Se trata de Manuel Poblete quien trabajaba en la cosecha de ajo y su entorno perdió contacto con él, tras una jornada laboral, y por ello radicaron la denuncia en la Policía de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de semanas de incertidumbre, finalmente apareció con vida Manuel Poblete, el trabajador mendocino que era intensamente buscado en San Juan luego de que su familia perdiera contacto con él tras una jornada laboral vinculada a la cosecha de ajo. La novedad fue confirmada por su propio entorno, que logró dar con su paradero en las últimas horas.

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Según explicaron, el hombre se encontraba trabajando en un galpón en Rodeo de la Cruz, situado en Mendoza, y la falta de comunicación se debió a que había perdido su teléfono celular y además se había trasladado a otro lugar de trabajo. Fue por ello que la buena nueva fue comunicada a las autoridades policiales que habían recibido la denuncia por la desaparición.

La misma había generado preocupación entre familiares y conocidos, quienes llevaban aproximadamente un mes sin noticias del hombre desde que había llegado a San Juan para trabajar en tareas rurales. Uno de sus allegados había contado que la relación cotidiana con Poblete era breve pero constante. Ambos trabajaban durante el día y solían verse apenas unos minutos por las noches. “Nos veíamos 10 o 15 minutos en la noche, nada más, porque vivíamos al lado”, relató en medio de la búsqueda.

El último contacto había sido en una jornada en la que el hombre debía presentarse a trabajar, pero le avisó que no asistiría debido a un paro de transporte. “Me dijo que se iba a quedar en el galpón, pero la verdad es que no sé dónde trabajaba exactamente”, explicó entonces su conocido. Según ese testimonio, Poblete se desempeñaba en tareas vinculadas a la cosecha de ajo, aunque nunca pudo precisar el establecimiento donde realizaba las labores. También recordó que el trabajador tomaba habitualmente el colectivo en calle Rioja, en Mendoza, y que creía que utilizaba la línea 260.

La falta total de contacto, es decir, llamadas sin respuesta y mensajes de WhatsApp que no llegaban, encendió las alarmas en su entorno, que decidió difundir el caso en redes sociales ante la ausencia de información e incluso realizó una denuncia formal en la Policía de San Juan.

Finalmente, la historia tuvo un desenlace positivo. Tras localizarlo en Mendoza y confirmar que se encuentra en buen estado, la preocupación de sus familiares quedó atrás. El motivo de su desaparición, explicaron, fue simplemente la pérdida de su teléfono y el cambio de lugar de trabajo, lo que impidió que pudiera comunicarse durante todo ese tiempo.

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