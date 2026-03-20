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Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Desde el entorno de Manuel Poblete aseguran que trabajaba en la cosecha de ajo y que perdieron todo contacto tras una jornada laboral. Evalúan radicar la denuncia ante la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La preocupación crece con el paso de los días. Un hombre oriundo de Mendoza es intensamente buscado en San Juan luego de que su familia y allegados dejaran de tener contacto con él hace aproximadamente un mes. Se trata de Manuel Poblete, quien había llegado a la provincia por motivos laborales y desde entonces no se conocen datos certeros sobre su paradero.

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Según relató un allegado, la relación cotidiana con Poblete era breve pero constante: se encontraban por las noches, ya que ambos trabajaban durante el día. “Nos veíamos 10 o 15 minutos en la noche, nada más, porque vivíamos al lado”, contó, marcando la rutina que compartían antes de su desaparición.

El último contacto fue en una jornada en la que el hombre debía presentarse a trabajar, pero finalmente le avisó que no asistiría debido a un paro de transporte. “Me dijo que se iba a quedar en el galpón, pero la verdad es que no sé dónde trabajaba exactamente”, explicó. De acuerdo a su testimonio, Poblete se desempeñaba en tareas vinculadas a la cosecha de ajo, aunque nunca pudo precisar el lugar exacto.

Además, aportó un dato clave sobre sus movimientos habituales: “Él tomaba el colectivo en calle Rioja, en Mendoza. Sé que era la línea 260, pero no sé bien hacia dónde iba”. En ese sentido, remarcó que fue su hermana quien comenzó a difundir el caso ante la falta de respuestas. “Muchos dicen que a lo mejor se van de un lado a otro a trabajar, pero es raro, porque él no me avisó, no me mandó ningún mensaje”, sostuvo.

Desde ese momento, el silencio fue total. Las llamadas no son respondidas y los mensajes enviados a su teléfono no llegan. “Hemos intentado comunicarnos, pero no atiende y el WhatsApp no le entra”, señaló con preocupación. Incluso, comentó que algunas versiones indican que podría haberse trasladado con una cuadrilla a otro punto, aunque no hay confirmación de ello.

Ante la falta de novedades, el entorno decidió comenzar a difundir el caso en redes sociales para intentar obtener algún dato que permita ubicarlo. “Hoy se me ocurrió publicar en Facebook para ver si aparece algo. Si no, haré la denuncia”, adelantó.

Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231. Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231.

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