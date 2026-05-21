Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente

Tras un extenso operativo que se prolongó durante casi 12 horas, personal de la Secretaría de Ambiente, veterinarios y efectivos de la Policía Ecológica lograron rescatar al puma que apareció este miércoles por la mañana en el Instituto Geofísico-Sismológico Ing. Volponi, en Rivadavia. El animal, un ejemplar joven que se habría separado de su madre, permanece internado en estado crítico debido a un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición.

Inesperado En Rivadavia, fueron a trabajar y se encontraron un puma en el patio: tremendo operativo

La inesperada aparición del felino alteró por completo la rutina del Instituto Volponi, ubicado en la Quebrada de Zonda, pasando el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, ayer miércoles. Todo comenzó alrededor de las 7 de la mañana, cuando Eugenia, una empleada del establecimiento, salió al patio trasero para alimentar a los gatos que suelen permanecer en el lugar y se encontró cara a cara con el animal, que permanecía oculto junto al parrillero.

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A partir de ese instante se desplegó un amplio operativo conjunto entre efectivos de la Policía de San Juan, personal especializado de Fauna y el área de Tenencia Responsable de la Secretaría de Ambiente. Como medida preventiva, se pidió a los trabajadores que permanecieran dentro del edificio mientras se desarrollaban las tareas.

Según explicaron desde Ambiente a Tiempo de San Juan, el procedimiento se extendió hasta alrededor de las 17 porque implicó distintas etapas que debían cumplirse para garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar del animal. En primer lugar, los especialistas evaluaron el estado general del ejemplar para determinar si podía ser simplemente espantado y guiado hacia una zona segura y alejada del área urbana.

Sin embargo, al advertir que el puma presentaba malas condiciones físicas, se resolvió avanzar con el rescate y traslado para su atención veterinaria. Paralelamente, se analizó la necesidad de cercar el área y reducir al máximo el movimiento de personas alrededor del animal para evitar que aumentara su nivel de estrés.

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Recién cuando el entorno estuvo controlado, los veterinarios procedieron a sedarlo químicamente para concretar el traslado de manera segura. Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que este tipo de procedimientos permite minimizar riesgos y disminuir el impacto del estrés sobre el ejemplar.

El cachorro fue finalmente trasladado al Hospital Veterinario de Albardón, donde ingresó “en estado crítico, con avanzada deshidratación”. Los especialistas indicaron además que se trata de un animal joven, posiblemente separado de su madre en una etapa clave de aprendizaje, cuando todavía está desarrollando las habilidades necesarias para cazar y sobrevivir por sus propios medios en la naturaleza.

Actualmente, los veterinarios trabajan para estabilizarlo y lograr su recuperación. El objetivo es que, si evoluciona favorablemente, pueda ser reinsertado en su hábitat natural, aunque remarcaron que su condición sigue siendo grave.