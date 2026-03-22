Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

A pesar de las críticas que surgieron tras los empates con San Lorenzo y Unión, Claudio Úbeda solo haría una modificación a la formación de Boca y esta sería obligada , debido a l a lesión de Santiago Ascacíbar , que estará 21 días afuera de las canchas. De cara al próximo compromiso frente a Instituto en La Bombonera, el entrenador tiene la intención de sostener la estructura que considera que funcionó correctamente por momentos en los anteriores tres encuentros, siendo la victoria contra Lanús el pináculo del once.

En la mirada del cuerpo técnico, el equipo tuvo pasajes de buen juego y logró imponerse durante varios tramos en los dos partidoos, más allá de que kos resultado final no reflejaron superioridad. Con la idea de consolidar una base que le permita encontrar continuidad futbolística , el Sifón alineará a diez de los futbolistas que fueron titulares en aquellos partidos

Si bien la defensa de Boca aparecía como el sector que todavía generaba dudas y podía sufrir algún ajuste puntual, Úbeda le dio la confianza al mismo bloque del fondo con el que viene jugando: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, con Agustín Marchesín en el arco.

Quien pica en punto para suceder al desgarrado Ascacíbar en el mediocampo es Ander Herrera, que sería la única variante en la formación, en la que repetirán Leandro Pardes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Úbeda también volverá a alinear al doble nueve compuesto por Adam Bareiro y Miguel Merentiel, marcando una intención clara: sostener la base del equipo que saltó a la cancha los últimos tres partidos para darle mayor rodaje y aceitar el funcionamiento, buscando un ascenso en el funcionamiento colectivo.

El 11 posible de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Dónde ver y a qué hora juega Boca vs Instituto